'Đại kỵ' khi ăn cam quýt, biết mà tránh kẻo ân hận mấy cũng muộn

Quảng cáo

Buổi sáng



Theo The Health Site, bạn nên tránh ăn các loại trái cây họ cam quýt vào buổi sáng, đặc biệt là khi chưa ăn sáng vì nó làm tăng độ pH của cơ thể. Thay vào đó, hãy ăn các loại trái cây giàu chất xơ và đường như táo, chuối, lựu hay lê.



Người bị bệnh vẩy nến



Nếu bạn bị bệnh vẩy nến, cam quýt sẽ kích hoạt các phản ứng dị ứng và làm trầm trọng thêm tình trạng bệnh.



Những người vừa phẩu thuật, bệnh tiểu đường



Trong các loại trái cây họ cam, quýt chứa hàm lượng acid citric tương đối cao. Chúng thường tồn tại dưới dạng muối natri citrat. Đây thường là chất thường dùng để chống đông máu.



Do đó, người vừa phẫu thuật dạ dày, ruột; vết mổ chưa lành không nên ăn cam, quýt.



Người đang đói



Trong cam, quýt có chứa axit, vị chua nên ăn khi đói bụng sẽ bào mòn dạ dày, lâu dài dẫn tới bệnh nguy hiểm.



Say rượu



Khi say rượu nếu ăn cam, quýt sẽ gây kích thích dạ dày, tạo nhiều axit hơn, dẫn tới chứng ợ nóng, trào ngược.



Để giảm tình trạng mất nước khi uống rượu, bạn có thể ăn chuối, dưa hấu...



Trước khi đi ngủ



Trước khi ngủ khoảng 1-2 tiếng, bạn có thể ăn trái cây nhưng trừ cam, quýt. Lượng axit trong hai loại quả này sẽ làm dạ dày tăng sinh axit, dẫn tới đầy hơi, khó chịu.



Những người đang cảm, ho



Cam, quýt chứa nhiều vitamin, khoáng chất tốt cho sức khỏe, tăng cường sức đề kháng. Tuy nhiên những người đang bị cảm, ho lại không được khuyên dùng loại quả này, đặc biệt là trẻ nhỏ. Ăn cam, quýt trong lúc bị ho có thể ảnh hưởng đến hệ hô hấp.



Phần vỏ quýt có thể dùng chữa ho, long đờm nhưng múi quýt có chứa celluite khiến cơ thể sinh nhiệt, sản sinh ra nhiều dịch đờm hơn.



Trong lúc bị ho cảm, thay vì sử dụng cam, quýt có thể uống các loại nước hoa cả khác như dưa hấu, táo, lê...

Không ăn cam cùng củ cải



Quá trình tiêu hóa củ cải sẽ sinh ra sulfate. Sau khi sulfate được chuyển hóa, nó sẽ sản xuất một chất chống tuyến giáp - thioxianic axit. Còn khi ăn cam, flavonoid có trong cam sẽ được phân hủy trong đường ruột và thay đổi thành axit hydroxy và acid ferulic.



Nếu bạn ăn cam cùng thời điểm ăn củ cải 2 chất trên có trong cam sẽ ức chế axit thioxianic về tuyến giáp gây bướu cổ.



Không ăn cam trước bữa ăn, khi bụng rỗng



Lý do bởi vì các axit hữu cơ có trong cam sẽ kích thích các màng nhầy của thành dạ dày, đó là có hại cho sức khỏe của cơ thể.



Cuối cùng nhưng không phải là ít, đó là những người già không nên ăn quá nhiều cam, đặc biệt là đối với những người mắc bệnh thận, đường tiêu hóa và các bệnh phổi. Nếu không, nó sẽ dễ dàng dẫn đến đau bụng, đau ngang thắt lưng, đau lưng, và các triệu chứng khác.



Không uống nước cam gần với sữa



Trong cam có chứa nhiều axit tartaric và vitamin C có thể phản ứng với các prrotein trong sữa khiến cho chúng bị vón cục trong bụng gây ảnh hưởng đến quá trình tiêu hóa khiến cho bạn có thể bị chướng bụng, đau bụng hoặc tiêu chảy.



Bởi vậy, không nên uống sữa gần với thời gian ăn hoặc uống nước cam trong vòng 1 giờ.



Không uống nước cam trước khi đánh răng



A xít trong nước cam bám lên bề mặt của men răng và dưới tác dụng chà xát của bàn chải có thể làm cho men răng của bạn bị tổn thương nếu bạn thường xuyên ăn và uống nước cam trước khi đánh răng.



Bạn nên súc miệng ngay sau khi uống nước cam để loại trừ sự bám dính của a xít trên răng, ngăn chặn sự ăn mòn của a xít với men răng của bạn.

Không uống nước cam khi đang uống thuốc kháng sinh



Nước cam có tác dụng tăng sức đề kháng cho cơ thể nhưng nếu uống khi đang dùng thuốc kháng sinh thì chất axit có trong nước cam có thể làm hỏng cấu trúc hóa học của thuốc, làm giảm tác dụng chữa bệnh của thuốc, gây nguy cơ nhiễm khuẩn kéo dài.



Tốt nhất, sau khi đã điều trị kháng sinh xong bạn mới uống nước cam để bồi bổ cơ thể.

Hòa Thuận (tổng hợp)