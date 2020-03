Dấu hiệu cảnh báo nhiều bệnh hiểm nghèo từ những cơn đau đầu Your browser does not support the audio tag. BÁO NÓI TIỀN PHONG

TPO - Khá nhiều người cho rằng đau đầu thường do thay đổi thời tiết, hoặc do công việc căng thẳng, xung đột gia đình, do stress... Các bác sĩ khuyến cáo nên cẩn trọng với những cơn đau đầu bởi có thể đó là dấu hiệu cảnh báo những bệnh cực kỳ nguy hiểm.