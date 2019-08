Dấu hiệu cảnh báo sớm ung thư phổi, đến viện ngay kẻo muộn

Đây là dấu hiệu điển hình nhất của bệnh ung thư phổi . Cơn đau thường xuất hiện mỗi khi người bệnh hoạt động mạnh, ho hay cười nói.Việc giảm sút cân nặng không phải do chế độ ăn uống, tập luyện gây ra đều rất có thể là dấu hiệu của một căn bệnh nào đó, trong đó có ung thư phổi . Nguyên nhân có thể do xuất hiện khối u ở phổi khiến gia tăng đột ngột sự trao đổi chất gây ra tình trạng trên.

Nhức đầu

Những vấn đề về mắt

Các khối u Pancoast cũng có thể ảnh hưởng đến các dây thần kinh đến mắt và một phần khuôn mặt của bạn. Đây được gọi là hội chứng Horner. Các triệu chứng bao gồm: con ngươi ở một trong hai mắt của bạn với một mí mắt rũ xuống. Thậm chí khi bạn khóc, nước mắt ở bên mắt đó không thể chảy ra.

Khối u Pancoast là 1 loại ung thư phát triển ở phần trên của phổi và lan đến xương sườn, đốt sống ở cột sống, dây thần kinh và mạch máu. Do những khối u này phát triển, chúng hiếm khi ảnh hưởng đến hệ hô hấp của bạn. Thay vào đó, chúng có nhiều khả năng làm cho xương bả vai, lưng trên và cánh tay bị tổn thương.

Việc nhận biết các dấu hiệu và triệu chứng sớm của bệnh ung thư phổi liên quan trực tiếp đến tính mạng của bạn Vì vậy, khi thấy những dấu hiệu này hãy đến gặp bác sỹ ngay kẻo muộn.

Ngay cả khi lượng máu lẫn trong đờm nhỏ thì bạn cũng nên đến bệnh viện để kiểm tra lại sức khỏe của mình.Chúng ta thường trải qua những cơn cảm lạnh và bị ho trong thời gian đó. Nhưng nếu bạn bị ho kéo dài trong 3 tuần liên tục mà không hề bị cảm lạnh thì rất có thể đây là dấu hiệu sớm của bệnh ung thư phổi.Bệnh nhân sẽ xuất hiện cảm giác đau ngực chạy lên vai hoặc xuống cánh tay khi ho, có thể là ho khan hoặc ho có đờm.Nếu bạn bị ho dai dẳng và uống thuốc dường như không có tác dụng, hãy tìm đến bác sĩ sớm để chụp X-quang và tiến hành các xét nghiệm khác để tìm ra nguyên nhân và hướng điều trị.Đây là dấu hiệu thường thấy nhất ở người mắc bệnh ung thư phổi, đặc biệt là đối tượng hút thuốc. Cả hai dạng ung thư phổi tế bào nhỏ và ung thư phổi tế bào không nhỏ đều có thể xuất hiện triệu chứng này.Các nguyên nhân khác có thể khiến bạn bị ho ra máu là bị bệnh nhiễm trùng, lao, viêm phế quản, viêm phổi, bệnh tim mạch.Khi đường hô hấp bị viêm, bạn sẽ thở khò khè hoặc phát ra âm thanh ngay khi thở. Các nguyên nhân phổ biến nhất của bệnh thở khò khè là hen suyễn và dị ứng.Đây cũng là dấu hiệu của bệnh ung thư phổi. Nếu thở khò khè trong một thời gian dài mà không hề mắc bệnh hen suyễn trước đó, bạn nên đến gặp bác sĩ để khám và tìm rõ nguyên nhân.Khó thở, thở dễ bị hụt hơi là dấu hiệu của bệnh ung thư phổi. 9/10 người mắc bệnh ung thư phổi sẽ xuất hiện dấu hiệu cảnh báo này.Khó thở cũng có thể là do tắc động mạch, thiếu máu, nhiễm trùng đường hô hấp, viêm phế quản mãn tính, tập luyện quá sức hoặc thiếu oxy để thở ở những khu vực quá cao. Vì vậy, bình thường bạn sẽ cảm thấy khó thở khi không có đủ oxy và phổi cố gắng bù đắp cho khoản đó nên dẫn đến khó thở.Tuy nhiên, nếu khó thở do tắc nghẽn trong đường hô hấp hoặc chất lỏng tích tụ trong một khối u phổi thì bạn đã bị ung thư phổi. Nếu bạn đột nhiên thấy khó thở khi làm một việc mà trước đây mình thực hiện quá ư là đơn giản thì hãy đi khám ngay.Một số khối u phổi tạo ra các hóa chất giống như hormone. Một trong số chúng đẩy nhiều máu và chất lỏng đến các mô trong ngón tay, vì vậy chúng trông dày hơn hoặc lớn hơn bình thường. Da bên cạnh móng tay có vẻ sáng bóng hoặc móng tay có thể cong hơn bình thường khi bạn nhìn chúng từ bên cạnh. Nó không phổ biến, nhưng hình dạng ngón tay có liên quan mạnh mẽ đến ung thư phổi: khoảng 80% những người mắc bệnh có dấu hiệu này.1 hoặc 2 trong số 10 người bị ung thư phát triển mức canxi cao, một tình trạng gọi là tăng canxi máu. Quá nhiều canxi trong máu có thể khiến bạn đau bụng, buồn nôn hoặc táo bón. Bạn có thể không cảm thấy muốn ăn và thực sự khát. Một chất giống như hormone mà một số khối u tạo ra sẽ gây rối loạn cho thận, gây ra chuột rút và buồn nôn.Trong một nghiên cứu của Đan Mạch, tỷ lệ được chẩn đoán mắc bệnh ung thư phổi tế bào cao hơn đối với những người gặp phải các vấn đề tâm lý như lo lắng, trầm cảm và mất trí nhớ. Nguyên nhân có thể do ung thư ảnh hưởng đến hệ thống miễn dịch của bạn, hoặc nó có thể lan đến não. Nồng độ canxi cao liên quan đến ung thư cũng có thể gây nhầm lẫn, suy nghĩ lộn xộn và trầm cảm.Khối u Pancoast là 1 loại ung thư phát triển ở phần trên của phổi và lan đến xương sườn, đốt sống ở cột sống, dây thần kinh và mạch máu. Do những khối u này phát triển, chúng hiếm khi ảnh hưởng đến hệ hô hấp của bạn. Thay vào đó, chúng có nhiều khả năng làm cho xương bả vai, lưng trên và cánh tay bị tổn thương.Số lượng tế bào hồng cầu thấp hoặc thiếu máu, là một tác động rất phổ biến của ung thư phổi. Thiếu máu có thể khiến bạn thực sự mệt mỏi vì các mô của cơ thể không nhận đủ oxy. Nói chung, các tế bào ung thư muốn ăn hết các chất dinh dưỡng bạn cần để cung cấp năng lượng trong một ngày. Ung thư phổi có thể tấn công hệ thống thần kinh, điều này có thể ảnh hưởng đến các hoạt động của cơ bắp trong cơ thể. Triệu chứng này có thể xuất hiện khi bạn cảm thấy đứng dậy một cách khó khăn, hoặc ngồi không ổn định. Bạn có thể bị chóng mặt do thiếu máu hoặc từ một bản sao lưu trong tĩnh mạch chủ, tĩnh mạch lớn di chuyển máu từ đầu đến tim, nếu nó bị đông bởi một khối u ở phổi trên bên phải.