Dấu hiệu cảnh báo vô sinh ở nữ giới

Vô sinh là trường hợp hai vợ chồng đều mong muốn có con, trong điều kiện sinh hoạt và quan hệ thường xuyên, đều đặn và khoa học nhưng trong vòng 1 năm vẫn không có thai nghĩa là một trong hai hoặc cả 2 bị vô sinh. Vô sinh có nhiều nguyên nhân, và có thể chữa khỏi nếu kiên trì.

Các nguyên nhân chính vô sinh như sau:



Do bẩm sinh, không có tử cung, buồng chứng, do các cơ quan sinh sản dị dạng, dị tật bẩm sinh.



Do nạo hút phá thai nhiều, do lạm dụng thuốc tránh thai hoặc do di chứng sau phẫu thuật, sảy thai..v.v



Do các nguyên nhân về bệnh như vô sinh do bệnh truyền nhiễm, bệnh phụ khoa, viêm nhiễm bộ phận sinh dục.



Bệnh nội mạc tử cung, các vấn đề về cổ tử cung, tử cung và nội tiết cũng là nguyên nhân gây vô sinh ở nữ giới.



Ngoài ra còn rất nhiều các nguyên nhân khác chỉ khi khám bệnh mới có thể tìm hiểu ra đúng các nguyên nhân mà bạn đang mắc phải để có biện pháp điều trị.



Trong giai đoạn trưởng thành, con gái có thể gặp phải rất nhiều căn bệnh phụ khoa như viêm nhiễm vùng kín, hội chứng buồng trứng đa nang, lạc nội mạc tử cung, ung thư cổ tử cung... và thậm chí còn có cả bệnh vô sinh.

Kinh nguyệt kéo dài nhiều ngày



Thông thường, kỳ kinh nguyệt chỉ kéo dài từ 3 - 5 ngày. Tuy nhiên, nếu nó kéo dài quá 7 ngày thì có thể là bạn đã gặp phải tình trạng chảy máu tử cung bất thường. Bên cạnh đó, những người con gái có chu kỳ kinh nguyệt kéo dài thường gặp phải tình trạng mệt mỏi, mất năng lượng. Do vậy, bạn cần chú ý nếu gặp phải tình trạng này để chủ động đi khám kịp thời và phòng tránh nguy cơ mắc những bệnh viêm nhiễm phụ khoa.



Ra khí hư bất thường



Khí hư bình thường sẽ có màu trắng trong, không mùi hoặc có mùi tanh nhẹ. Thế nhưng, với những người có nguy cơ bị viêm âm đạo, loét cổ tử cung, viêm nội mạc tử cung... thì khí hư thường tiết ra nhiều bất thường, thậm chí còn có dấu hiệu đổi sang màu vàng hoặc xanh, mùi hơi khó chịu. Điều này không chỉ gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe của phái nữ mà còn là một trong những dấu hiệu ban đầu cảnh báo bệnh vô sinh.



Tuyến vú phát triển kém



Khi đã bước vào độ tuổi trưởng thành, nếu nhận thấy khuôn ngực không phát triển bình thường thì có thể là do nội tiết tố nữ trong cơ thể của con gái đang bị thiếu hụt. Do lúc này, khi đã dậy thì, dưới sự tác động của nội tiết tố estrogen thì tuyến vú thường có kích thước tăng dần. Chính điều này cũng đồng nghĩa với việc nội tiết tố trong cơ thể không thể cung cấp đủ cho quá trình hoạt động của buồng trứng, từ đó làm giảm khả năng thụ thai.



Sau khi quan hệ mà bạn gặp phải tình trạng đau bụng dưới thì nhiều khả năng là do cơ quan sinh sản đang gặp vấn đề nghiêm trọng, điển hình là nguy cơ cao dẫn đến vô sinh. Các bác sĩ phụ khoa cũng cho rằng, tình trạng đau bụng dưới sau khi quan hệ là do viêm nang hoặc vỡ mô buồng trứng, hay âm đạo bị chấn thương. Do đó, nếu gặp phải dấu hiệu này thì bạn cần hết sức cảnh giác để chủ động đi khám điều trị ngay.



Thái Hà (tổng hợp)