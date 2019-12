Dấu hiệu cơ thể 'báo động' vì thiếu i-ốt trầm trọng, bổ sung ngay kẻo muộn

Nếu cơ thể thiếu iot, tuyến giáp sẽ không thể sản xuất đủ hormone và phải làm việc nhiều hơn để có thể bù đắp lượng hormone bị thiếu. Điều này sẽ khiến các tế bào to lên và gây bướu cổ. Bệnh bướu cổ không được điều trị trong nhiều năm có thể gây tổn thương tuyến giáp vĩnh viễn. Ảnh minh họa: Internet

Tôm là món ăn rất giàu i - ốt. Ảnh minh họa: Internet

Các nhà khoa học đã khẳng định có mối liên hệ giữa trầm cảm và tình trạng rối loạn tuyến giáp . Nếu bạn cảm thấy suy sụp hơn bình thường, hãy đến bác sĩ để kiểm tra nhằm loại trừ các vấn đề nghiêm trọng và được điều trị thích hợp.Đây là triệu chứng phổ biến nhất của tình trạng thiếu I-ốt. Cổ sưng hay còn gọi là bướu cổ xảy ra khi tuyến giáp to bất thường. Khi cơ thể bị thiếu I-ốt, tuyến giáp không thể sản xuất đủ hormone và nó sẽ cố gắng hấp thụ yếu tố này từ máu. Quá trình này làm cho các tế bào của nó nhân lên và phát triển hơn bình thường, khiến cổ của chúng ta bị sưng.Nếu bạn bị tăng cân bất ngờ thì đây có thể là một dấu hiệu của sự thiếu i - ốt . Không có đủ iot, tuyến giáp sẽ không sản xuất đủ các hormone tuyến giáp giúp kiểm soát tốc độ trao đổi chất. Khi nồng độ hormone tuyến giáp thấp, cơ thể sẽ đốt cháy ít calo hơn khi nghỉ ngơi. Điều này có nghĩa là calo từ thực phẩm bạn ăn sẽ được lưu trữ dưới dạng chất béo nhiều hơn.Triệu chứng dễ bị lạnh cũng rất thường thấy khi bạn thiếu i - ốt . Một số nghiên cứu đã phát hiện ra rằng hơn 80% những người có lượng hormone tuyến giáp thấp cảm thấy nhạy cảm với thời tiết lạnh hơn bình thường.Khi bị thiếu iot, nồng độ hormone tuyến giáp sẽ giảm mạnh và tốc độ trao đổi chất cũng giảm. Điều này có nghĩa là cơ thể sẽ tạo ra ít nhiệt hơn và bạn sẽ dễ bị lạnh hơn.Ngoài ra, hormone tuyến giáp giúp tăng cường hoạt động của chất béo nâu, một loại chất béo chuyên tạo nhiệt. Nồng độ hormone tuyến giáp thấp do thiếu iốt có thể khiến loại chất béo này không tạo nhiệt hiệu quả và khiến bạn bị lạnh.Nhịp tim có thể bị ảnh hưởng bởi lượng i - ốt trong cơ thể. Khi cơ thể thiếu i - ốt, tim bạn sẽ đập chậm hơn bình thường. Đặc biệt, tình trạng thiếu iốt nghiêm trọng sẽ làm nhịp tim chậm bất thường khiến bạn cảm thấy mệt mỏi, chóng mặt và có thể ngất.Việc thiếu i - ốt có thể ảnh hưởng đến khả năng ghi nhớ và quá trình học tập. Một nghiên cứu trên hơn 1.000 người trưởng thành cho thấy những người có nồng độ hormone tuyến giáp cao hơn thực hiện các bài kiểm tra về trí nhớ tốt hơn.Hormone tuyến giáp giúp não tăng trưởng và phát triển nên việc thiếu i- ốt để thúc đẩy quá trình tạo hormone này có thể ảnh hưởng tới não. Một số nghiên cứu đã phát hiện ra rằng phần não kiểm soát trí nhớ dài hạn có tên hồi hải mã nhỏ hơn ở những người có nồng độ hormone tuyến giáp thấp.Phụ nữ mang thai phải đặc biệt chú ý đến vấn đề thiếu i-ốt bởi họ đang không chỉ phải đáp ứng nhu cầu của họ mà còn có cả của con họ. Việc thiếu hụt hormone tuyến giáp có thể tác động tiêu cực đến sự phát triển não bộ và trí thông minh của trẻ sơ sinh, thậm chí làm tăng nguy cơ thai chết lưu hoặc sảy thai.Tài liệu khoa học xác nhận sự bất thường nơi tuyến giáp có thể làm giảm hoạt động của dạ dày và ruột kết. Đó là lý do tại sao một số người bị táo bón khi họ bị thiếu i-ốt. Bạn cần đến gặp bác sĩ nếu bạn đi tiêu ít hơn 3 lần/tuần.Cơ thể chúng ta không thể tự sản xuất i-ốt nên việc nạp chất này qua các loại thực phẩm như: rong biển, mận khô, trứng, các chế phẩm từ sữa… là vô cùng quan trọng. Hãy đảm bảo chế độ ăn của bạn luôn đủ chất và để mắt đến các dấu hiệu thiếu i-ốt để có những biện pháp can thiệp kịp thời