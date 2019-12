Dấu hiệu gan bị nhiễm độc và cách giải độc hiệu quả không phải ai cũng biết

Thường xuyên bị dị ứng có thể là dấu hiệu cho thấy gan đang bị “quá tải” và làm việc kém hiệu quả. Khi gan bị tổn thương, nó sẽ không thể làm sạch các phân tử có hại trong máu và loại bỏ các chất tiềm ẩn gây dị ứng nếu có trong cơ thể, khiến não nhận diện những chất này như những chất gây dị ứng và giải phóng các kháng thể, làm cơ thể xuất hiện tình trạng ngứa ngáy. Ảnh minh họa: Internet

Nếu thấy đau ở vùng phía trên bên phải bụng là một dấu hiệu cho thấy có thể gan đang gặp vấn đề. Lúc này, gan bị sưng lên khiến vỏ Gibson's Capsule bao quanh gan (nơi chứa đựng nhiều dây thần kinh) bị kéo căng, gây ra những cơn đau. Thông thường, đó là một cơn đau âm ỉ, nhưng cũng có khi đau quặn dữ dội. Đây là dấu hiệu đầu tiên cảnh báo gan của bạn đang chứa đầy chất độc hại.Sau khi gửi đi các cơn đau cảnh báo và chờ được “giải cứu”, bản thân lá gan cũng tự chữa trị và hậu quả là hình thành các mô sẹo.Nếu bạn không kịp nhận ra những cơn đau là “lời kêu cứu” của gan, nó vẫn tiếp tục quá trình tự phục hồi, dẫn đến các mô sẹo càng nhiều, khiến gan khó hoạt động, cuối cùng dẫn tới tăng áp suất mạch môn. Đây là nguyên nhân dẫn đến hệ quả tiếp theo là khiến dịch, chất lỏng tích tụ ở chân, bắp chân hoặc đùi bị phù nề dù không đau nhức.Nếu bạn cảm thấy mình bị tăng cân, nhưng không phải do ăn quá nhiều hoặc sự thay đổi hoocmon, thì có thể vấn đề nằm ở lá gan. Bởi khi gan bị tổn thương, nó không thể “giải quyết” tất cả các chất độc hại được đưa vào cơ thể (rượu, chất làm ngọt nhân tạo, chế độ ăn kiêng giàu chất béo, một số loại thuốc...). Cách duy nhất mà gan có thể làm trong trường hợp này là giữ lại chất độc trong các tế bào mỡ. Chính điều này là nguyên nhân khiến bạn tăng cân.Một trong những dấu hiệu dễ nhận biết khi gan bạn nhiễm độc là màu da thay đổi bất thường, nổi nhiều mụn nhọt.Theo các thầy thuốc Đông y, mụn nhọt do huyết nhiệt và nhiệt độc gây nên. Nguồn gốc của bệnh là do gan yếu, khả năng giải độc của gan kém khiến các độc tố bị tích tụ trong cơ thể.Bởi vậy, khi chất độc tích tụ lâu ngày sẽ phát tán qua da và gây nên các triệu chứng như nổi mề đay, mẩn ngứa… đặc biệt là mụn nhọt.Ngoài ra, do gan không có khả năng thải các độc tố ra ngoài cơ thể nên độc tố sẽ bám lại và tích tụ dưới da, khiến cho da cũng có màu sắc vàng bất thường.Thường xuyên vệ sinh răng miệng nhưng trong hơi thở vẫn có mùi hôi thì rất có thể gan của bạn đang bị nhiễm độc. Theo các chuyên gia, khi gan bị rối loạn chức năng, khả năng giải độc của gan sẽ kém đi, khiến các độc tố, chất cặn bã được bài tiết qua phổi và gây ra tình trạng hơi thở có mùi hôi khó chịu.Gan là một bộ phận trong cơ thể, tham gia tích cực vào quá trình tiêu hóa thức ăn của con người.Bởi vậy, khi bị nhiễm độc, suy giảm chức năng gan, hệ tiêu hóa sẽ bị giảm khả năng chuyển hóa và giảm tiết mật, gây rối loạn tiêu hóa. Lúc này, cơ thể sẽ gặp các vấn đề như: mệt mỏi, ăn không tiêu, chán ăn, táo bón…Thường xuyên bị dị ứng có thể là dấu hiệu cho thấy gan đang bị “quá tải” và làm việc kém hiệu quả. Khi gan bị tổn thương, nó sẽ không thể làm sạch các phân tử có hại trong máu và loại bỏ các chất tiềm ẩn gây dị ứng nếu có trong cơ thể, khiến não nhận diện những chất này như những chất gây dị ứng và giải phóng các kháng thể, làm cơ thể xuất hiện tình trạng ngứa ngáy.Bệnh vàng da không phải một loại bệnh lý mà là triệu chứng cho thấy có một sự trục trặc trong hệ thống vận hành của các cơ quan trong cơ thể. Thông thường, bệnh vàng da xuất hiện khi gan bị tổn thương, dẫn đến việc tích tụ quá nhiều bilirubin - một sắc tố màu vàng được hình thành do sự phân hủy các tế bào hồng cầu chết ở gan. Khi gan không loại bỏ được bilirubin cùng với các tế bào hồng cầu cũ, da sẽ chuyển dần sang màu vàng.Khi phải làm việc hết công suất, cộng với việc bị nhiễm độc, chức năng hoạt động của gan sẽ bị giảm sút đi trông thấy, gây ra tình trạng nóng gan.Dấu hiệu để nhận biết trong thường hợp này là thường xuyên cảm thấy nóng trong người, đổ mồ hôi nhiều dù nhiệt độ môi trường mát mẻ, không quá nóng bức.Đây là dấu hiệu rất rõ ràng nhất khi gan gặp vấn đề. Những người đang bị suy giảm chức năng gan hoặc gan bị nhiễm độc thường có màu nước tiểu tối, sậm hơn bình thường, còn trong phân có thể xuất hiện các đốm máu…Ngoài ra, nếu uống nhiều nước mỗi ngày mà chất bài tiết vẫn có sự bất thường thì rất có thể gan bạn đang gặp vấn đề.