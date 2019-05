Dấu hiệu gan đang bị 'phá nát' do rượu bia

Gan tham gia tiêu hóa thức ăn, chuyển hóa thuốc, lọc máu, giải độc. Vào cơ thể rượu được chuyển hóa thành acetaldehyd, rất độc cho gan. Nếu uống 0,3 lít/ngày, lượng acetaldehyd sinh ra vượt quá khả năng chuyển hóa của gan sẽ gây nhiễm độc gan, viêm gan. Ảnh minh hoạ: Internet

Theo PGS.TS Trịnh Thị Ngọc, Phó Chủ tịch Hội gan mật Việt Nam sau khi uống nhiều rượu bia cơ thể thường có những triệu chứng chán ăn, mệt mỏi, đây là một trong những dấu hiệu điển hình báo hiệu tình trạng gan bị tổn thương do nhiễm độc.Gan đóng vai trò rất quan trọng trong quá trình chuyển hóa của cơ thể. Khi chức năng gan suy yếu sẽ ảnh hưởng tới tất cả các cơ quan trong cơ thể. Trong đó, chức năng tiêu hóa của cơ thể sẽ thể hiện rõ ràng nhất khi uống rượu bia nhiều.Gan tham gia tiêu hóa thức ăn, chuyển hóa thuốc, lọc máu, giải độc. Vào cơ thể rượu được chuyển hóa thành acetaldehyd, rất độc cho gan. Nếu uống 0,3 lít/ngày, lượng acetaldehyd sinh ra vượt quá khả năng chuyển hóa của gan sẽ gây nhiễm độc gan, viêm gan.Khi viêm gan kéo dài, tế bào gan chết được thay bằng các mô xơ và bắt đầu quá trình xơ gan. Vào cơ thể, rượu được hấp thu luôn vào máu và cơ thể sẽ tìm cách thải rượu ra ngoài, trong đó 10% được thải qua mồ hôi, nước tiểu, hơi thở; số còn lại sẽ được chuyển hóa ở gan (nhờ men NAD) với số lượng hạn chế. Quá nồng độ trên, cồn sẽ tích tụ gây độc, làm chết tế bào gan, tăng men gan. Viêm gan do rượu thay đổi từ không có triệu chứng nào đến tổn thương gan nặng nề với tỉ lệ tử vong cao, thường do tăng áp lực tĩnh mạch cửa, giãn tĩnh mạch thực quản, nôn ra máu ồ ạt, không cầm được.Ở nữ giới, người tiểu đường, béo phì, viêm gan do virus, xơ gan, nghiện rượu sẽ đẩy nhanh tiến trình xơ gan, làm gan suy yếu nhanh hơn và nặng hơn. Nam giới nghiện rượu dễ bị rối loạn nội tiết, vú to, sinh dục kém.