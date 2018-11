Dấu hiệu nhận biết bệnh ung thư chị em mắc nhiều nhất

PGS.TS Phạm Cẩm Phương - Phó Giám đốc Trung tâm Y học hạt nhân và Ung bướu, BV Bạch Mai cho biết, hiện nay bệnh ung thư vú có tỷ lệ mắc ngày càng tăng và trẻ hoá. Các bác sĩ từng gặp bệnh nhân ung thư vú ở tuổi mới ngoài hơn 20.

Theo PGS. Phương, công bố mới đây cho thấy, hàng năm trên thế giới có khoảng hơn 2 triệu người mắc mới bệnh ung thư vú, đứng thứ hai, sau ung thư phổi, và chiếm khoảng 12% trong tổng số bệnh nhân ung thư trên thế giới. Nếu chỉ tính riêng với phụ nữ thì ung thư vú đứng hàng thứ nhất về tỷ lệ mắc.



Về tỷ lệ tử vong, ung thư vú đứng thứ tư, sau ung thư phổi, ung thư đại trực tràng, ung thư dạ dày và ung thư gan.



Ở Việt Nam, trong những năm gần đây tỷ lệ mắc bệnh ung thư vú ngày càng gia tăng. Hàng năm có khoảng trên 15.000 bệnh nhân ung thư vú mới mắc được chẩn đoán ở tất cả các bệnh viện trên cả nước.

PGS. Phương cho rằng, đa số các trường hợp phát hiện muộn là do người dân dù đã sờ thấy có bất thường ở vú cách đó một hai năm nhưng ngại ngùng, thậm chí giấu chồng con, không dám đi thăm khám. Chỉ khi các tổn thương này nặng lên, gây loét, gây đau, thậm chí gây chảy máu, chảy dịch ra, người bệnh không thể chịu được nữa mới đi khám bệnh.

Khi phát hiện có các dấu hiệu bất thường ở 'núi đôi', nên đến gặp bác sỹ ngay để được tư vấn, khám và điều trị kịp thời. Ảnh minh hoạ: Internet

Theo Caring, bạn đột nhiên bị nhói đau như luồng điện nhẹ đi từ ngực trái đến ngực phải. Đây là dấu hiệu không hề tốt cảnh báo sức khỏe vòng một, có thể liên quan đến ung thư vú.Triệu chứng này, chủ yếu liên quan tới ung thư vú dạng viêm, và thường bị bỏ qua. Người bệnh bị ung thư vú dạng viêm bị ngứa nhiều, nổi mẩn đỏ, hay da sần sùi. Nguyên nhân là do các tế bào ung thư phát triển nhanh chặn mạch máu và bạch huyết mạch ở da, khiến cho chất lỏng tích tụ trong và dưới da, gây kích thích da.Ở một số phụ nữ mắc ung thư vú, họ cảm thấy đau ở lưng hay vai chứ không phải ở ngực hoặc vú. Cơn đau thường xảy ra ở phần lưng trên hoặc giữa 2 bả vai, dễ bị nhầm lẫn với chấn thương dây chằng, viêm xương khớp cột sống.Theo Webmd, nhiều phụ nữ không sờ thấy khối u như thông thường mà họ thấy ngực to hơn, chảy xuống thấp hơn, có hình dạng khác thường. Đây là triệu chứng của ung thư vú, thường gặp ở phụ nữ có mô vú dày đặc. Nó cũng khiến việc phát hiện ung thư vú gặp khó khăn hơn, nên nếu bạn có mô vú dày, hãy cảnh giác với những dấu hiệu này.Một trong những vị trí phổ biến nhất mà khối u thường xuất hiện là bên dưới núm vú, bạn có thể cảm nhận được những thay đổi nhất định như núm vú có thể dẹt hơn, thụt vào trong, hay tiết dịch từ núm vú, có thể lẫn kèm máu. Da của núm vú có thể trở nên sần sùi, có vảy, hay viêm.Hạch bạch huyết có thể là nguyên nhân của bệnh cảm cúm, nhiễm trùng. Tuy nhiên, nếu có một khối u hoặc vết sưng đau dưới vùng cánh tay kéo dài trong một tuần mà không rõ nguyên nhân, đó có thể là dấu hiệu ban đầu của ung thư vú.Nếu bạn có cảm giác ngực mình nóng, hay ửng đỏ (thậm chí có màu tím), sưng đau, đó có thể là dấu hiệu của nhiễm trùng, viêm vú, nhưng cũng có thể là ung thư vú dạng viêm. Nguyên nhân là do các khối u vú đẩy vào chèn ép các mô, khiến ngực bị sưng, đau tức và tấy đỏ.