Dấu hiệu sớm cảnh báo ung thư gan, đừng bỏ qua kẻo ân hận mấy cũng muộn

Quảng cáo

Khi gan bị tổn thương, suy giảm chức năng gan sẽ ảnh hưởng đến khả năng tiêu hóa và hấp thụ thức ăn kém, xuất hiện một số triệu chứng rối loạn tiêu hóa như chán ăn, ăn không ngon miệng, buồn nôn, nôn. Triệu chứng này cũng chính là nguyên nhân gây nên tình trạng sụt cân không rõ nguyên nhân đã nói ở trên. Ảnh minh họa: Internet

Gan là một trong những cơ quan nội tạng lớn nhất trong cơ thể, nằm ở phần trên bên phải của bụng. Ở giai đoạn đầu, các tế bào ung thư có thể gây kích ứng và viêm gan, khiến gan bị sưng, nở to. Do đó, bạn có thể cảm thấy đau bụng nhẹ kèm theo thấy sưng bụng ở vùng gan. Ảnh minh họa: Internet

Giảm cân là một trong những dấu hiệu ung thư gan giai đoạn đầu. Gan là cơ quan đóng vai trò quan trọng trong quá trình trao đổi chất của cơ thể. Do đó, khi chức năng suy giảm sẽ khiến bệnh nhân bị sút cân. Mặc dù vẫn ăn uống điều độ, không thực hiện bất kỳ chế độ ăn giảm cân nào nhưng cơ thể lại bị sút cân. Nếu phát hiện cơ thể bị giảm cân không phải do tác động bên ngoài, bạn nên cảnh giác và đi khám sớm. Ảnh minh họa: Internet

Ngoài vàng da, ngứa da cũng là một dấu hiệu bạn cần chú ý. Thông thường, tình trạng ngứa da không quá nguy hiểm nhưng nếu bạn bị nổi ngứa ở một chỗ rồi lan ra khắp cơ thể, kéo dài liên tục trong thời gian dài thì rất có thể gan của bạn đã bị tổn thương. Ảnh minh họa: Internet

Bilirubin trong máu tăng sẽ làm cho màu sắc của nước tiểu thay đổi từ màu vàng đậm đến nâu. Nếu bạn không đang uống bất kỳ loại thuốc nào nhưng có sự thay đổi màu sắc của nước tiểu thì bạn cần theo dõi thêm và đi khám sớm. Đây có thể là biểu hiện của viêm đường tiết niệu nhưng cũng có thể là biểu hiện ung thư gan giai đoạn đầu. Ảnh minh họa: Internet

Theo nhiều thống kê cho biết, ung thư gan là một trong những căn bệnh gây tử vong cao nhất thế giới. Bên cạnh đó, 20 năm gần đây, số người tử vong vì căn bệnh đáng sợ này cũng mà tăng lên đáng kể.Ung thư gan là một căn bệnh thầm lặng, ở giai đoạn sớm sẽ không gây ra nhiều khó chịu cho người bệnh. Khi bệnh nhân thấy các triệu chứng rõ ràng, khối u đã ở giai đoạn nguy hiểm, bỏ lỡ thời gian tốt nhất để điều trị.Mặc dù các triệu chứng ung thư gan khó nhận biết nhưng nó cũng có những tín hiệu riêng xuất hiện trong cơ thể bệnh nhân, điển hình là 4 triệu chứng dưới đây:Vàng da là một triệu chứng rõ ràng khác bên cạnh đau gan và cơ. Có 2 nguyên nhân khiến đa số những người bị ung thư gan gặp triệu chứng này.Một là các tế bào ung thư phát triển, chúng phá hủy nghiêm trọng các tế bào gan, gây hoại tử, ly giải và vỡ các tế bào gan, dẫn đến tăng nồng độ bilirubin trong cơ thể, gây vàng da và mắt nhanh chóng.Hai là do sự phát triển liên tục của bệnh và khối u đã gây ra tắc các ống dẫn mật, khiến dịch mật bị tích tụ, lâu dần cũng gây ra hiện tượng vàng da.Mệt mỏi là triệu chứng chung thường gặp nhưng đó cũng là một biểu hiện phổ biến ở bệnh nhân ung thư gan. Nếu bạn cảm thấy mệt mỏi kéo dài kèm theo bất kỳ triệu chứng suy giảm chức năng gan nào khác, bạn nên cảnh giác đó có thể là triệu chứng ung thư gan giai đoạn đầu.Khi gan bị tổn thương, suy giảm chức năng gan sẽ ảnh hưởng đến khả năng tiêu hóa và hấp thụ thức ăn kém, xuất hiện một số triệu chứng rối loạn tiêu hóa như chán ăn, ăn không ngon miệng, buồn nôn, nôn. Triệu chứng này cũng chính là nguyên nhân gây nên tình trạng sụt cân không rõ nguyên nhân đã nói ở trên.Gan là một trong những cơ quan nội tạng lớn nhất trong cơ thể, nằm ở phần trên bên phải của bụng. Ở giai đoạn đầu, các tế bào ung thư có thể gây kích ứng và viêm gan, khiến gan bị sưng, nở to. Do đó, bạn có thể cảm thấy đau bụng nhẹ kèm theo thấy sưng bụng ở vùng gan. Tình trạng đau và sưng bụng sẽ nghiêm trọng hơn khi khối u ngày càng phát triển. Đây là một trong những dấu hiệu quan trọng của căn bệnh này, do đó bạn nên theo dõi, đi khám để có những chẩn đoán chính xác từ bác sĩ.Giảm cân là một trong những dấu hiệu ung thư gan giai đoạn đầu. Gan là cơ quan đóng vai trò quan trọng trong quá trình trao đổi chất của cơ thể. Do đó, khi chức năng suy giảm sẽ khiến bệnh nhân bị sút cân. Mặc dù vẫn ăn uống điều độ, không thực hiện bất kỳ chế độ ăn giảm cân nào nhưng cơ thể lại bị sút cân. Nếu phát hiện cơ thể bị giảm cân không phải do tác động bên ngoài, bạn nên cảnh giác và đi khám sớm.Đau ở vùng gan là triệu chứng điển hình của ung thư gan. Ban đầu, cơn đau của bệnh nhân sẽ không rõ ràng và thường là đau nhẹ, âm ỉ. Với sự phát triển của các khối u, triệu chứng đau sẽ ngày càng rõ rệt theo thời gian. Bên cạnh đó, triệu chứng đau vai sẽ xuất hiện, nguyên nhân là do các tế bào ung thư xâm lấn vào cơ hoành phải và gây đau.Ở trên đã đề cập rằng bệnh nhân ung thư gan sẽ trở nên gầy hơn, nhưng một số bệnh nhân cũng sẽ thấy rằng bụng của họ ngày càng lớn hơn, đó là biểu hiện của cổ trướng.Bị ảnh hưởng bởi khối u, bệnh nhân sẽ bị tăng huyết áp và giảm protein máu, ... Kết quả là một lượng lớn chất lỏng sẽ hình thành trong khoang bụng, làm cho dạ dày, vùng bụng ngày càng lớn.Nếu bạn thấy các triệu chứng chảy máu bất thường trên cơ thể đặc biệt là chảy máu nướu răng, chảy máu mũi,... rất có thể bạn đã mắc các bệnh về gan, đặc biệt là ung thư gan.Hầu hết bệnh nhân bị ung thư gan đều bị chảy máu lợi (nướu) thường xuyên và xuất huyết dưới da một cách bất thường.Điều này là do gan bị tấn công bởi các tế bào ung thư, dẫn đến chức năng đông máu bất thường, đặc biệt xảy ra đối với những bệnh nhân bị ung thư gan và xơ gan.Bilirubin trong máu tăng sẽ làm cho màu sắc của nước tiểu thay đổi từ màu vàng đậm đến nâu. Nếu bạn không đang uống bất kỳ loại thuốc nào nhưng có sự thay đổi màu sắc của nước tiểu thì bạn cần theo dõi thêm và đi khám sớm. Đây có thể là biểu hiện của viêm đường tiết niệu nhưng cũng có thể là biểu hiện ung thư gan giai đoạn đầu.Ngoài vàng da, ngứa da cũng là một dấu hiệu bạn cần chú ý. Thông thường, tình trạng ngứa da không quá nguy hiểm nhưng nếu bạn bị nổi ngứa ở một chỗ rồi lan ra khắp cơ thể, kéo dài liên tục trong thời gian dài thì rất có thể gan của bạn đã bị tổn thương.Ở một số bệnh nhân ung thư gan có thể xuất hiện các triệu chứng sốt, yếu cơ, mệt mỏi quá mức. Ngoài ra, bệnh nhân có thể cảm thấy đau đầu, ớn lạnh hoặc ra nhiều mồ hôi.

Hòa Thuận (tổng hợp)