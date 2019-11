Dấu hiệu ung thư đại tràng, đừng bỏ qua kẻo ân hận mấy cũng muộn

Người bệnh mắc ung thư đại tràng còn có biểu hiện suy nhược, mệt mỏi, sút cân, sốt dai dẳng không tìm được nguyên nhân cụ thể. Ảnh minh họa: Internet

Người bị ung thư đại trực tràng bị rối loạn tiêu hóa, đi ngoài nhiều lần trong ngày rất giống với triệu chứng bệnh lị. Tuy nhiên, người mắc bệnh lị có thể điều trị bằng cách dùng kháng sinh, còn loại thuốc này không có tác dụng với bệnh nhân ung thư đại trực tràng. Ảnh minh họa: Internet

Bệnh ung thư đại trực tràng có biểu hiện ở mọi bộ phận liên quan đến đường tiêu hóa. Một số dấu hiệu thường gặp như hơi thở hôi, hay ợ hơi, ợ chua, đau tức vùng bụng trước hoặc sau khi ăn. Đau quặn bụng, đau râm ran là biểu hiện của rối loạn tiêu hóa do nhiễm khuẩn. Song một vài trường hợp, nó báo hiệu sự tồn tại của các khối u ở dạ dày - ruột.Chán ăn, khó tiêu, đầy trướng bụng trên vùng rốn, ăn không ngon là tình trạng thường thấy ở người bệnh ung thư đại tràng. Tình trạng này kéo dài khiến cơ thể mệt mỏi, sút cân. Người bị ung thư đại trực tràng bị rối loạn tiêu hóa, đi ngoài nhiều lần trong ngày rất giống với triệu chứng bệnh lị. Tuy nhiên, người mắc bệnh lị có thể điều trị bằng cách dùng kháng sinh, còn loại thuốc này không có tác dụng với bệnh nhân ung thư đại trực tràng.Ung thư đại tràng ở giai đoạn sớm thường có biểu hiện qua màu sắc của phân, nếu đã bị ung thư đại tràng thì tức là niêm mạc ruột đã bị tổn thương dẫn tới xuất huyết. Do đó, khi bệnh nhân đi ngoài máu sẽ lẫn trong phân.Ung thư đại tràng hoành hành, hệ tiêu hóa sẽ bị cản trở, những chất dinh dưỡng trong cơ thể không được hấp thụ và đưa tới các cơ quan, bộ phận trong cơ thể nữa. Nó sẽ bị tế bào ung thư hấp thụ hết để nuôi dưỡng tế bào, vì thế nếu không hề tập luyện hay ăn kiêng giảm cân mà lại bị giảm cân thì mọi người nên lưu tâm.Người bị ung thư đại tràng ở giai đoạn sớm hay bị rối loạn đại tiện khiến phân lúc lỏng lúc táo bón. Hơn nữa, khi đại tiện thường phải rặn, người bị ung thư đại tràng phần nhày và nát do phải đi qua khối u. Ngay cả khi vừa đi đại tiện xong nhưng lại vẫn cứ muốn đi tiếp.Hơn nữa bệnh nhân ung thư đại tràng có kích thước của chất thải cũng có sự khác biệt, thường mỏng hơn do trước khi đến hậu môn đi ra ngoài chúng phải đi qua khối u. Khối u này tương tự như một vật cản khiến chất thải bị nát ra.Ngoài ra, người bệnh mắc ung thư đại tràng còn có biểu hiện suy nhược, mệt mỏi, sút cân, sốt dai dẳng không tìm được nguyên nhân cụ thể. Nếu giai đoạn muộn có thể phát hiện thấy khối u vùng thượng vị, vị trí thường ở trên hoặc ngang rốn (có thể ở dưới rốn nếu dạ dày sa), khối u rắn chắc, nổi rõ sau bữa ăn, di động ít, nhiều sang hai bên và trên, dưới, lên xuống theo nhịp thở. Tính di động của khối u không còn nếu khối ung thư dạ dày đã dính nhiều vào các phủ tạng lân cận.Đại tiện kèm máu đỏ tươi, nhỏ giọt, phủ lên phân. Một số trường hợp, ở giai đoạn cuối bệnh nhân còn thấy hậu môn trực tràng sa xuống, toàn thân gầy đi, số lần đại tiện tăng lên, khi táo bón, khi tiêu chảy. Đây là triệu chứng phổ biến của căn bệnh song nó không đồng nghĩa mọi trường hợp phân có máu đều do mắc ung thư đại tràng. Nếu mắc bệnh khác như trĩ, nứt hậu môn bạn cũng gặp hiện tượng trên. Cần phân biệt đại tiện ra máu do trĩ thường là máu tươi. Còn bệnh nhân ung thư trực tràng thường xuất huyết dưới dạng máu lẫn với nhầy. Vì máu chảy ở niêm mạc vùng ung thư có thể bị viêm nên tiết nhầy.Ngoài các triệu chứng nêu trên, khi ung thư muộn thì có người sờ thấy cả khối u nổi ở dưới da bụng, vàng da, bụng to dần…