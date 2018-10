Đau nhức xương khớp ở người già: Nên dùng thuốc bắc hay tiêm?

Tại sao mùa lạnh, người cao tuổi dễ bị đau nhức xương khớp?

Lý do đau nhức khớp vào mùa lạnh là do không khí lạnh thâm nhập vào cơ thể qua đường da bởi các lỗ chân lông, làm cho mạch máu tại các vùng da đó co lại, máu đến các khớp xương bị hạn chế nên thiếu máu nuôi dưỡng khớp, các màng hoạt dịch và sụn khớp bị kích thích, gây nên đau nhức. Trong khi đó, ở người cao tuổi, các mạch máu dễ bị lão hóa không co bóp chuyển động nhịp nhàng như lúc còn trẻ làm cho lượng máu đến khớp có thể bị ít đi.

Vì vậy, vào mùa lạnh hay rét, nếu người cao tuổi mặc không đủ ấm, chứng đau nhức khớp xương càng dễ xảy ra. Ngoài ra, ở một số người bị loãng xương cũng gây nên đau nhức xương khớp hoặc ở người thừa cân, béo phì cũng tác động xấu đến các khớp chịu lực.

Hạn chế đau nhức xương khớp bằng cách nào? Thuốc bắc hay tiêm là những biện pháp phổ biến được sử dụng ở người cao tuổi khi mắc các bệnh về xương khớp như: thoái khóa khớp, viêm khớp dạng thấp, viêm khớp sau chấn thương,... Tuy nhiên, ít ai biết được rằng, nếu sử dụng các biện pháp đó mà không theo chỉ định của các bác sĩ thì sẽ nguy hiểm tới sức khỏe, thậm chí là tính mạng người bệnh. Theo các chuyên gia, đã có nhiều người bệnh lạm dụng tiêm thuốc giảm đau để mong muốn nhanh chóng chấm dứt những đợt đau nhức xương khớp, nhưng đó là cách làm sai lầm. Nếu lạm dụng thuốc giảm đau, không chỉ tốn tiền, bệnh cũng chỉ đỡ được một thời gian ngắn, nhưng sau đó sẽ tái phát ở mức độ nặng hơn. Chưa nói, nếu lạm dụng thuốc giảm đau lâu ngày sẽ gây hại cho sức khỏe”

Theo Dân trí