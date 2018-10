Dâu tây chống ung thư cực tốt

Khi cảm thấy buồn rầu, hãy ăn dâu tây. Ảnh minh hoạ: Internet

Người mắc bệnh huyết áp cao hay sức khỏe tim mạch kém nên ăn dâu tây trắng thường xuyên bởi loại quả này giàu kali, một chất thiết yếu cho trái tim khỏe mạnh.

Hãy bổ sung dâu tây vào thực đơn khi mang thai để tạo tiền đề tốt cho sự phát triển em bé. Ăn dâu tây sẽ giúp cung cấp cho hai mẹ con các vitamin và chất khoáng cần thiết.Nếu như bạn đang khổ tâm vì quầng thâm, dâu tây sẽ rất có ích bởi chúng có khả năng chống viêm và làm sáng da. Thêm vào đó, vitamin C trong dâu tây hạn chế các bệnh về mắt như đục thủy tinh thể.Chất chống oxy hóa và kháng viêm trong dâu tây chống lại sự tăng sinh các khối u và ngăn khối u không lan rộng.Trầm cảm hình thành từ những cảm xúc tiêu cực, và bạn có thể chống lại chứng bệnh này bằng các nguyên liệu tự nhiên. Khi cảm thấy buồn rầu, hãy ăn dâu tây. Thành phần trong dâu tây hỗ trợ máu mang dưỡng chất đến não, chống lại sự hình thành homocysteine và làm tăng các hormone hạnh phúc như dopamine và serotonin; giúp bạn tươi tỉnh trở lại.Nếu bạn đã quá mệt mỏi vì uống thuốc chống hen và dị ứng, hãy chuyển sang dâu tây. Nhờ vào các chất kháng viêm, dâu tây làm giảm các triệu chứng như sổ mũi, chảy nước mắt và nổi mề đay.Nếu bạn muốn xóa các đốm tàn nhang, hãy sử dụng dâu tây kết hợp với các nguyên liệu khác như nước chanh, kem chua, đu đủ hay sữa.Người mắc bệnh huyết áp cao hay sức khỏe tim mạch kém nên ăn dâu tây trắng thường xuyên bởi loại quả này giàu kali, một chất thiết yếu cho trái tim khỏe mạnh. Với sự trợ giúp của kali, huyết áp được kiểm soát ổn định. Huyết áp bình thường sẽ giúp chúng ta sống khỏe mạnh hơn.Những bất thường như huyết áp cao có thể gây ra ngừng tim, đột quỵ, hay thiếu máu cục bộ. Trong khi huyết áp có thể gây ra chuột rút, cản trở nhịp tim và đau tim. Dâu tây trắng có tác dụng điều hòa huyết áp, cải thiện sức khỏe tim mạch.Hệ tiêu hóa không hoàn hảo sẽ gây ra một vài chứng bệnh như rối loạn tiêu hóa, đầy hơi,... Do đó, cần phải nạp vào cơ thể đủ lượng chất xơ mỗi ngày trong chế độ ăn để kiểm soát lượng cholesterol của cơ thể.Ăn đủ chất xơ không chỉ giảm nguy cơ bệnh tim và các vấn đề tiêu hóa và còn giúp bạn no lâu và kiểm soát sự thèm ăn. Vì vậy, ăn mỗi bát dâu trắng vào buổi sáng sẽ giúp bạn giảm cơn thèm ăn đồ ăn nhanh và cải thiện hệ tiêu hóa.Mặc dầu quả dâu trắng nom có vẻ bé nhỏ, nhưng lại chứa đủ lượng chất xơ để ngăn ngừa tiêu chảy và táo bón, do đó giảm viêm dạ dày hoặc các vấn đề tiêu hóa khác.Khuyết tật bẩm sinh là điều mà mọi bà mẹ mang thai đều lo lắng. Để giảm nguy cơ khuyết tật thai nhi, phụ nữ mang thai nên ăn dâu tây trắng bởi loại quả này giàu folate giúp bảo vệ thai nhi và giúp thai nhi phát triển trong tử cung của người mẹ mà không gặp phải biến chứng. Dâu tây trắng do đó có thể góp phần ngăn ngừa dị tật thai nhi.Khi tới một độ tuổi nhất định, một số người thường phàn nàn về việc yếu răng và yếu xương. Trong trường hợp này, nạp đủ vitamin A và vitamin D là rất cần thiết. Vitamin A đóng vai trò quan trọng trong việc nâng cao miễn dịch, cải thiện thị lực và sự phát triển của mỗi cá nhân. Một bát dâu tây trắng mỗi ngày trong chế độ ăn có thể cải thiện sức khỏe răng, giúp xương chắc khỏe.

