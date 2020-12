Đình chỉ hoạt động 2 chi nhánh Thẩm mỹ quốc tế chữa bệnh không phép

Quảng cáo

Chiều 17/12, Thanh tra Sở Y tế TPHCM cho biết, cơ sở Thẩm mỹ quốc tế Emilya tại 2 chi nhánh 27B Thạch Thị Thanh, P.Tân Định, Q.1 và 515 Lê Hồng Phong, P.2, Q.10 đã bị đình chỉ hoạt động.



Cụ thể, chi nhánh Thẩm mỹ Quốc tế Emylia (Q.1) do Trần Hoàng Anh làm chủ bị sai phạm do các hành vi cung cấp dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh mà không có giấy phép hoạt động. Bên cạnh đó, chi nhánh này còn bán thuốc không rõ nguồn gốc, xuất xứ, không được phép lưu hành và quảng cáo các sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ đặc biệt mà không được cơ quan có thẩm quyền xác nhận nội dung.

Với các vi phạm trên, chi nhánh Thẩm mỹ Quốc tế Emylia đường Thạch Thị Thanh, Q.1 bị UBND TPHCM ban hành quyết định xử phạt 127 triệu đồng; đồng thời bị đình chỉ hoạt động trong vòng 9 tháng, buộc hoàn trả toàn bộ số tiền đã thu được do bán thuốc không rõ nguồn gốc, xuất xứ. Ngoài ra, các quảng cáo vượt phạm vi chuyên môn cũng buộc tháo gỡ hoàn toàn.

Một chi nhánh khác của Thẩm mỹ Quốc tế Emilya ở Q.10 bà Trần Thị Minh Anh làm chủ đã có hành vi sử dụng thuốc, các chất, thiết bị để can thiệp vào cơ thể người (phẫu thuật, thủ thuật, các can thiệp có tiêm, chích, bơm, chiếu tia, sóng, đốt hoặc các can thiệp xâm lấn khác) làm thay đổi màu sắc da, hình dạng, cân nặng, khiếm khuyết của các bộ phận trên cơ thể (da, mũi, mắt, môi, khuôn mặt, ngực, bụng, mông và các bộ phận trên cơ thể người).

Gửi nhan sắc vào các cơ sở không giấy phép dễ chết như chơi- ảnh minh hoạ

Nơi này còn xăm, phun, thêu da có sử dụng thuốc gây tê dạng tiêm; trong khi nơi này không phải là cơ sở có chuyên khoa thẩm mỹ hoặc phòng khám chuyên khoa thẩm mỹ hoặc cơ sở khám bệnh, chữa bệnh khác có phạm vi hoạt động chuyên môn về chuyên khoa thẩm mỹ.

Chi nhánh Emilya đường Lê Hồng Phong, Q.10 còn quảng cáo các sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ đặc biệt mà không được cơ quan nhà nước có thẩm quyền xác nhận nội dung trước khi thực hiện quảng cáo theo quy định.

Thanh tra Sở quyết định xử phạt số tiền 42.500.000 đồng, đình chỉ hoạt động của cơ sở trong thời hạn 4,5 tháng, buộc tháo gỡ, xóa quảng cáo mà nội dung quảng cáo chưa được cơ quan nhà nước có thẩm quyền xác nhận trước khi thực hiện.

Điều đáng nói, đây không phải lần đầu Thẩm mỹ Quốc tế Emilya bị xử phạt do vi phạm quy định. HCM đã kiểm tra, xử phạt vi phạm hành chính 35 triệu đồng đối với ông Nguyễn Duy Linh, nhân viên tư vấn thẩm mỹ tại Thẩm mỹ Quốc tế Emilya. Nguyên nhân xử phạt là nam nhân viên này không có chứng chỉ hành nghề.

Trước đó, Thanh tra Sở Y tế cũng đã ra quyết định xử phạt đối với Thẩm mỹ viện Eva, số 138 Lê Hồng Phong, P.3, Q.5, do ông Nguyễn Đức Khải chịu trách nhiệm quản lý, bị phạt 350.000 đồng do lập hồ sơ, bệnh án nhưng không ghi chép đầy đủ theo quy định của pháp luật. Công ty TNHH Bệnh viện chuyên khoa phẫu thuật thẩm mỹ Korean Star - Sao Hàn tại địa chỉ 781/C9 Lê Hồng Phong, P.12, Q.10 với mức phạt 11 triệu đồng. Quyết định này được đưa ra sau khi cơ sở này được xác định không đảm bảo các điều kiện về cơ sở vật chất trong quá trình hoạt động, hoạt động không có bảng hiệu.

Chó mèo và muỗi đốt có thể làm lây nhiễm COVID-19? Virus gây bệnh COVID-19 có truyền qua muỗi đốt hay vật nuôi bị nhiễm COVID-19 có truyền được sang người hay không?

Thực phẩm bảo vệ sức khỏe giúp bổ máu, chữa tóc bạc sớm quảng cáo như thuốc chữa bệnh Qua công tác hậu kiểm việc quảng cáo thực phẩm bảo vệ sức khỏe trên internet và môi trường mạng, Cục An toàn thực phẩm phát hiện trên các website dưới đây quảng cáo sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe Ban thốc khang vi phạm: quảng cáo thực phẩm gây hiểu nhầm có tác dụng như thuốc chữa bệnh...

Uyên Phương