Đốt than sưởi ấm, 4 người trong gia đình thương vong

Ngày 27/11, thông tin từ Bác sĩ Ngô Nam Hải - Trưởng khoa hồi sức chống độc (Bệnh viện đa khoa TP Vinh, Nghệ An), cho biết: “Bệnh viện đã tiếp nhận 4 người trong một gia đình bị ngộ độc khí CO khi đốt than sưởi ấm. Trong đó, một nạn nhân đã tử vong trước khi nhập viện”.

Theo đó, sáng ngày 25/11, Bệnh viện đa khoa thành phố Vinh tiếp nhận gia đình bà V.T.Tình (70 tuổi), ông N.C.Thanh (75 tuổi, chồng bà T.), chị N.T.T.Nhàn (35 tuổi, con bà T.) và bé sơ sinh (con chị Nhàn) cùng trú tại phường Hồng Sơn, thành phố Vinh. Các bệnh nhân nhập viện trong tình trạng khó thở, tức ngực, rối loạn ý thức, gọi hỏi kém đáp ứng, theo dõi ngộ độc khí CO.

Người nhà bệnh nhân cho biết, do chị Nhàn vừa sinh con, trời lạnh nên gia đình đốt than để sưởi ấm. Sau khi được cấp cứu, cháu bé được chuyển xuống Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An còn những người còn lại được chuyển lên Bệnh viện đa khoa Nghệ An tiếp tục điều trị.

Các bệnh nhân đang được điều trị tại bệnh viện.

Chị N.T.T. Nhàn kể lại, chiều ngày 24/11, chị Nhàn đem con về nhà ngoại để tiện chăm sóc và được bà Tình đốt than sưởi ấm. Đến khoảng gần 1h (ngày 25/11), cháu bé khóc nên bà ngoại dậy bế ru, một lúc sau bà lịm dần. Tiếp đó, chị Nhàn cứng miệng, không nói được. Riêng ông Thanh nằm dưới sàn nhà cũng ngất lịm từ lúc nào không hay. Đến sáng cùng ngày, chồng chị Nhàn phát hiện đưa cả nhà đi cấp cứu. Hiện các nạn nhân đã qua cơn nguy kịch, vẫn đang được chăm sóc tại bệnh viện.

Bác sĩ Vũ Ngọc Lân - Trưởng khoa hồi sức chống độc, Bệnh viện đa khoa Nghệ An, khuyến cáo: “Trước đây các gia đình đều sưởi ấm bằng than nhưng nhà thoáng mát nên không khí được pha loãng. Trong các chung cư, kín cửa kính, khí độc không thoát ra được dẫn đến bị ngộ độc khí CO. Để hạn chế khí này, người dân cần chủ động thay đổi sinh hoạt, nên sử dụng các bếp sưởi ấm bằng điện.

Ngộ độc khí CO - một loại khí có trong than không còn là những trường hợp hiếm gặp, nhất là trong mấy năm gần đây khi nhiều gia đình vẫn duy trì việc đốt than để sưởi ấm. Khí CO được phát tán trong không gian kín sẽ có độc tính rất cao, người bệnh hít phải khi đang ngủ sẽ không thể kiểm soát được các triệu chứng ngộ độc ban đầu và dần chìm vào hôn mê.

