'Dù bão giông - hoa hồng vẫn nở'

Một giấc ngủ ngon giúp ích rất nhiều cho cuộc sống và công việc

Hãy nạp năng lượng tích cực để góp phần đẩy lui Virus Corona

Song song đó, “Sống tích cực” là thông điệp truyền cảm hứng, khẩu hiệu đầy ý nghĩa từ những Tập đoàn, tổ chức và cá nhân đến với cộng đồng nhằm “lên dây cót” tinh thần cho mỗi người quyết tâm đẩy lui đại dịch Coronavirus.Hệ miễn dịch là hệ thống phòng thủ tự nhiên của cơ thể. Hệ miễn dịch sẽ trở nên kém hiệu quả hơn khi con người già đi hoặc chế độ ăn uống - sinh hoạt không phù hợp. Suy giảm miễn dịch có thể khiến chúng ta yếu dần và rất dễ mắc bệnh, nhất là trong dịch cúm Covid bùng phát như hiện nay thì việc tích lũy cho ngân hàng kháng thể là việc làm hết sức cần thiết.Trong bối cảnh dịch có nhiều diễn biến mới, Bộ Y tế và Viện dinh dưỡng khuyên; Bữa ăn hàng ngày cần đảm bảo thực hiện dinh dưỡng hợp lý, cung cấp đủ chất đạm, giàu protein động thực vật (cá, dầu cá hoặc dầu ăn từ cá, thịt, trứng, sữa...). Cung cấp đủ các vitamin và khoáng chất cần thiết như vitamin A; C; D; E; Sắt; Kẽm; Selen. Tăng cường sử dụng một số thực phẩm/gia vị chứa các hoạt chất đặc biệt như: tỏi, hành, nghệ, sả, nấm, tảo biển… giúp kích thích hệ thống miễn dịch thông qua kích hoạt các cytokine, hoạt hóa đại thực bào để thực hiện chức năng miễn dịch. Ngoài ra, nhóm thực phẩm giàu flavonoid như: các loại rau gia vị, súp lơ xanh, cải xanh, táo, trà xanh…cũng đóng vai trò quan trọng giúp tăng khả năng chống oxy hóa và tăng cường miễn dịch của cơ thể.Ngoài ra, Viện Dinh Dưỡng còn khuyến cáo thêm 3 điều quan trọng khác trong ăn uống: Đảm bảo an toàn thực phẩm, Chế biến thực phẩm tại nhà và ăn uống đảm bảo vệ sinh. Chú ý chế độ dinh dưỡng cho một số đối tượng đặc biệt; người cao tuổi, trẻ em, những người đang mắc các bệnh mạn tính: đái tháo đường, tăng huyết áp, Parkinson... rất mẫn cảm với virus Corona.Theo Matthew Walker - nhà thần kinh học, giám đốc Trung tâm về Khoa học Giấc ngủ Con người của trường Đại học California, Berkeley: “Có giấc ngủ chính là có tình yêu với vạn vật và làm được mọi điều”.Một giấc ngủ ngon giúp cơ thể tái tạo nguồn năng lượng, tăng cường khả năng học tập, cải thiện trí nhớ, hiệu chỉnh lại cảm xúc, gia tăng tuổi thọ, khơi dậy óc sáng tạo, rèn luyện sự tập trung, giảm stress,… Đặc biệt, ngủ đủ giấc còn giúp chúng ta củng cố hệ miễn dịch - điều cực kỳ quan trọng trong tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp hiện nay.Không dễ “trọn giấc” khi chúng ta đang bị bủa vây bởi nhiều thông tin về dịch bệnh nCov, từ đó sinh ra cảm giác lo âu, sợ hãi thì việc có một giấc ngủ ngon lại càng trở nên khó khăn hơn.Luôn giữ cho bản thân thái độ bình tĩnh, duy trì tâm trạng thư thái, thường xuyên nạp thực phẩm hỗ trợ việc đi vào giấc ngủ dễ dàng hơn (kiwi, hạnh nhân, chuối, mật ong, dầu cá hoặc dầu ăn từ cá giàu axít béo omega 3, sữa chua, yến mạch, trứng,…) là điều cần thiết.Thể chất và tinh thần luôn có một mối liên quan với nhau. Tục ngữ có câu: “Một tinh thần minh mẫn trong một cơ thể tráng kiện”. Đúng vậy, khi khỏe mạnh thì ta cảm thấy sảng khoái, hăng say làm việc và yêu đời hơn. Và nếu biết kết hợp giữa vận động về thể chất với tinh thần thì cuộc sống sẽ trở nên hài hoà và thoải mái hơn. Do vậy, tăng cường hay duy trì một chế độ tập luyện thể dục thể thao đều đặn là cách giữ gìn sức khỏe tốt nhất.“Dù bão giông - hoa hồng vẫn nở” thông điệp sống lạc quan để chung tay phòng chống dịch hiệu quả từ mỗi cá nhân. Những giấc ngủ ngon, bữa ăn đủ đầy dinh dưỡng, rèn luyện thể chất mỗi ngày, suy nghĩ tích cực, hành động “đẹp” chính là tấm khiên vững chắc, là “máy lọc” mang lại nguồn nước tươi mát cho cuộc sống khỏe mạnh hơn, hạnh phúc hơn. Khi sức khỏe tốt, bạn sẽ có ý chí kiên cường để vượt các thử thách khó khăn và sống có ích cho cộng đồng xã hội.

Minh Nhật