Đừng coi thường khi đau nửa đầu bởi biến chứng cực kỳ nguy hiểm

Giàu hàm lượng magiê và vitamin B2, rau bina là một trong những loại rau lá xanh tốt nhất mà bạn cần phải ăn nếu bị chứng đau nửa đầu. Bạn có thể tiêu thụ rau bina ở dạng nấu chín hoặc sống hoặc thêm vào salad sẽ giúp giảm bớt các triệu chứng đau nửa đầu. Ảnh minh họa: Internet

Biểu hiện bệnh đau nửa đầu khá phong phú: điển hình với triệu chứng sớm, người bệnh thấy mệt mỏi, chán ngán, ngáp, ngủ nhiều, ở giai đoạn tiền triệu chứng: bắt đầu xuất hiện một số ảo giác, như thấy lóe sáng trước mắt, có dị cảm như tê chân, tay, tê nửa đầu...

Và giai đoạn ba là đau nửa đầu điển hình: kéo 2-4 tiếng đồng hồ, một bên nửa đầu đau dữ dội, cảm giác như nhịp đập của mạch máu, kèm theo nôn, buồn nôn, chóng mặt, sợ ánh sáng và âm thanh mạnh, thậm chí tím tái, sau cơn đau bệnh nhân rất mệt mỏi, rối loạn tiêu hóa, đi vào trầm cảm...



Thực phẩm hiệu quả cho người bị đau nửa đầu



Chứng đau nửa đầu có thể được điều trị bằng cách sử dụng thuốc. Tuy nhiên, mỗi lần sử dụng thuốc giảm đau có thể gây ra nhiều phản ứng phụ. Thay đổi lối sống, thói quen ăn uống và tập thể dục đều đặn là những cách tốt nhất để ngăn ngừa chứng đau nửa đầu. Ngoài ra, có một số loại thực phẩm dưới đây giúp bạn chống lại chứng đau nửa đầu một cách hiệu quả.





Mất nước là một trong những nguyên nhân chính gây nhức đầu và chứng đau nửa đầu. Khi có sự cạn kiệt các chất lỏng quan trọng trong cơ thể sẽ gây đau nửa đầu. Do đó, uống nhiều nước rất quan trọng để giữ cho cơ thể luôn ngậm nước. Ảnh minh họa: Internet

Bệnh đau nửa đầu có hai dạng, dạng đau nửa đầu mà không rõ nguyên nhân, gọi là hội chứng Mít-rên ( Migraine ), còn có nguyên nhân gọi là bệnh Mít- rên. Đau nửa đầu được xếp vào nhóm đau đầu do nguyên nhân mạch máu não, như có sự co giãn bất thường của hệ thống mạch máu não một bên. Bệnh gây đau đớn một bên đầu, có thể là bên phải, bên trái, phía sau, hoặc vùng thái dương, kèm theo những cường độ đau khác nhau, trong nhiều giờ thậm chí nhiều ngày.Bác sĩ Hoàng Khánh Toàn, Trưởng khoa Đông y bệnh viện Quân y 108 chia sẻ, có 4 nguyên nhân chính gây bệnh đau nửa đầu. Thứ nhất là nguyên nhân liên quan đến rối loạn mạch máu, do mạch máu co dãn thất thường, làm cho các tiểu cầu tích tụ lại và từ đó phóng thích ra các chất dẫn truyền thần kinh gây lên những cơn đau. Yếu tố thứ 2 là do di truyền: những nữ giới có bố mẹ, người thân bị đau nửa đầu có nguy cơ cao hơn 70% so với người khác. Thứ 3 là do nội tiết tố nữ: sự thay đổi này liên quan rất nhiều đến chu kỳ kinh nguyệt ở nữ giới. Cuối cùng là yếu tố môi trường cũng gây nên những cơn đau nửa đầu: bao gồm môi trường tự nhiên: thay đổi thời tiết, nhiệt độ, áp suất, độ ẩm; và môi trường xã hội như căng thẳng thần kinh stress, áp lực công việc, bất ổn trong quan hệ xã hội gia đình...Hạnh nhân là một trong những loại hạt tốt nhất giàu chất béo tốt, magiê, cao tryptophan, (một axit amin giúp giải phóng serotonin. Serotonin có liên quan đến tâm trạng, giấc ngủ, chán ăn…). Tiêu thụ một nắm hạnh nhân giúp thư giãn các mạch máu và cơ giúp giảm cơn đau nửa đầu.Chuối giàu kali và magiê. Nếu bạn đang bị chứng đau nửa đầu, chuối giúp thư giãn mạch máu của bạn và giảm đau đầu. Do vậy hãy ăn chuối thường xuyên để cho kết quả tốt nhất.Khi cơ thể thiếu canxi sẽ gây nhức đầu và chứng đau nửa đầu. Thêm sữa chua vào chế độ ăn kiêng thông thường của bạn giúp cung cấp cho cơ thể nhu cầu canxi cần thiết và do đó ngăn ngừa cơn đau nửa đầu.

