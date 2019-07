Em bé bán vé số bị cướp đánh gãy tay phải chuyển ra Đà Nẵng chữa trị

Quảng cáo

Trước đó, Linh nhập viện và chữa trị tại trung tâm y tế huyện Quế Sơn (Quảng Nam) với nhiều vết thương trên người và gãy tay phải do bị đánh và bị cướp khi đang đi bán vé số.

Người nhà em Linh cho biết: ngày 19/7, Linh có chuyển biến xấu, thường xuyên đau đầu, buồn nôn nên đã được chuyển từ Trung tâm y tế huyện Quế Sơn ra Bệnh viện Đa khoa Đà Nẵng.

Tại bệnh viện Đà Nẵng, em Linh được chuyển vào khoa cấp cứu của bệnh viện để theo dõi, điều trị. Các bác sĩ bệnh viện đã thăm khám, chụp phim não bộ và tiếp tục theo dõi.

Em Linh bị gãy tay phải và trên người nhiều vế bầm tím .

Như Tiền Phong đưa tin, sáng 15/7, em Nguyễn Văn Linh đi bán vé số đến xã Điện Minh (thị xã Điện Bàn) thì gặp đối tường Nguyễn Quý (26 tuổi, ngụ xã Bình Phục, huyện Thăng Bình, Quảng Nam). Quý nói với em Linh có một người trúng năm tờ vé số 5 tỉ và bảo Linh lên xe chở đi xin ít tiền. Nghe lời, Linh gửi xe đạp và đi theo Quý.

Khi đến khu rừng thuộc thôn Tây Nam, xã Quế Thọ (huyện Quế Sơn), Quý đã dùng cây đánh cháu gãy tay phải, rồi cướp 1,2 triệu đồng tiền bán vé số. Sau đó Linh được một người dân phát hiện và đưa vào Trung tâm y tế huyện Quế Sơn điều trị.

Sau khi xảy ra sự việc, cơ quan công an vào cuộc, tiến hành trích xuất camera an ninh của người dân dọc đường và xác định ra nghi phạm. Ngày 16/7, đối tượng Quý bị Công an Quảng Nam bắt tạm giam và vụ án đã được khởi tố để điều tra làm rõ hành vi cướp tài sản.

Đối tượng Nguyễn Quý được xác định là nghi phạm thực hiện việc đánh em Linh gãy tay và cướp số tiền 1,2 triệu đồng

Nguyễn Thành