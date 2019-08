Gái xinh cay đắng nhìn tình và tiền 'biến mất' theo soái ca lừa siêu hạng

Quảng cáo

Những gì không mong muốn đã xảy ra trong câu chuyện, cháu không nên ôm mãi buồn đau, thất vọng để rồi nghĩ quẩn, hành động nông nổi vừa thiệt thân vừa khổ bố, mẹ.Chuyện trinh tiết của người con gái bây giờ cũng không quá quan trọng nữa, miễn sao cháu là người biết sống tử tế, đàng hoàng, do đó cháu cứ tự tin tìm lại hạnh phúc riêng cho mình nếu có điều kiện. Còn việc số tiền tích cóp được trong thời gian lao động ở nước ngoài cháu đã trao cho người đàn ông xấu xa, lừa lọc kia thì bác khuyên cháu cũng nên quên nó đi, sau khi biết mình vì cả tin, vì dại dột mà lỡ yêu lầm người.Cháu còn trẻ, nghề nghiệp cũng có trong tay, cháu không phải lo lắng quá mức về tương lai của mình sau khi về nước, nên hãy tận dụng những ngày còn lại ở xứ người để có thêm thu nhập càng nhiều càng tốt nhằm thực hiện được ước mơ mở shop thời trang khi hết hạn hợp đồng lao động.Chuyện riêng tư tế nhị nếu bạn bè chưa biết thì cũng không cần tâm sự, giãi bầy rộng rãi làm gì cháu nhé, mình biết sai, biết sửa là được rồi.Mong cháu nghị lực vượt qua hoàn cảnh để có được cuộc sống hiện tại và tương lai tốt đẹp. Chúc cháu may mắn, bình an.

Ngọc Hà