Gần 17.000 trẻ em bị mù trên cả nước

Theo PGS-TS-BS Nguyễn Xuân Hiệp, Giám đốc Bệnh viện Mắt Trung ương, Phó Chủ tịch kiêm Tổng thư ký Hội Nhãn khoa Việt Nam, hiện nay tại nước ta có đến gần 17.000 trẻ em bị mù. Điều tra tại các trường mù cho thấy 24.6% nguyên nhân gây mù do tổn thương võng mạc; 24% do tổn thương giác mạc; 15,1% do thể thủy tinh (đục thủy tinh thể, không có thể thủy tinh)…

Trước thực trạng tồn tại số lượng lớn trẻ bị mù do các bệnh lý và tổn thương về mắt, BS Hiệp cho rằng, cơ sở khám và điều trị mắt trẻ em hiện còn ít, bên cạnh đó cơ sở vật chất tại những nơi này chưa đáp ứng được nhu cầu chữa bệnh cũng như năng lực khám chữa mắt trẻ em ở các tỉnh còn yếu và thiếu. “Hiện 3 trung tâm lớn tại Hà Nội, TPHCM và Đà Nẵng tổ chức đào tạo, khám, điều trị bệnh mắt trẻ em nặng, phức tạp. Còn việc chăm sóc mắt trẻ em phải lồng ghép trong chăm sóc mắt nói chung ở các tỉnh còn lại”, BS Hiệp nhấn mạnh.

Được thành lập năm 1978, Bệnh viện Mắt TPHCM được xem là BV chuyên khoa Mắt tuyến cao nhất của TPHCM và khu vực phía Nam. Mỗi năm, BV tiếp nhận trên 1 triệu lượt khám, 125.000 lượt bệnh nhân điều trị ngoại trú, số phẫu thuật hàng năm luôn vượt chỉ tiêu 200-250%. Bệnh viện có 18 bàn mổ phaco hiện đại, giải quyết mỗi năm gần 50.000 ca đục thủy tinh thể, tỷ lệ mổ đục thủy tinh thể đứng đầu trên cả nước.

