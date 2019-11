Gần 70% bệnh nhân ở Việt Nam không hề biết mình mang 'mầm bệnh sát thủ' này

Quảng cáo

Theo số liệu thống kê từ các nghiên cứu thì 11% người tiền đái tháo đường sẽ tiến triển thành đái tháo đường mỗi năm ; 15-30% người tiền đái tháo đường sẽ mắc đái tháo đường trong vòng 5 năm, ước tính con số này lên đến 50% trong vòng 10 năm. Thông thường, phụ nữ mắc đái tháo đường thai kỳ có 20-60% nguy cơ tiến triển thành đái tháo đường trong vòng 5-10 năm sau khi mang thai.Theo định nghĩa về dịch tễ học, tiền đái tháo đường là tình trạng cơ thể có nồng độ đường trong máu cao hơn bình thường nhưng chưa đủ cao để chẩn đoán là bệnh đái tháo đường. Chỉ số đường huyết người mắc tiền đái tháo đường được xác định ở mức 100 - 125mg/dL so với mức <=90mg/dL ở người bình thường và mức >= 126mg/dL ở người mắc đái tháo đường.Mức độ nguy hiểm của tiền đái tháo đường đã được nhiều nghiên cứu chỉ ra. Tiền đái tháo đường nếu không điều trị kịp thời sẽ dẫn đến tăng nguy cơ mắc đái tháo đường tuýp 2 và cuối cùng là các biến chứng nguy hiểm do đái tháo đường như giảm thị lực, mù lòa, bệnh tim mạch, đột quỵ, suy thận, đoạn chi...Trong các biến chứng mạch máu lớn của đái tháo đường, biến chứng trên tim mạch là nguyên nhân gây tử vong thường gặp nhất ở bệnh nhân đái tháo đường với 2 biểu hiện lâm sàng là bệnh mạch vành và đột quỵ.Tuy nhiên, ở thời điểm bệnh nhân được chẩn đoán đái tháo đường, các biến chứng mạch máu lớn đã tồn tại từ trước đó, trong giai đoạn tiền đái tháo đường. Nhiều nghiên cứu đã chứng minh nguy cơ tim mạch tăng 20% ở người tiền đái tháo đường so với người bình thường và khi kiểm soát đường huyết trở về bình thường trên đối tượng này sẽ làm giảm nguy cơ bệnh tim mạch.Tuy nhiên, các bác sỹ cảnh báo, một điều hết sức nguy hiểm là bệnh nhân thường trải qua thời kỳ tiền đái tháo đường trước khi mắc đái tháo đường mà không hề hay biết. Tiền đái tháo đường sẽ tiến triển thành đái tháo đường tuýp 2 trong vòng 5-10 năm hoặc sớm hơn. Thực tế thì hầu hết mọi người chỉ phát hiện mình bị tiền đái tháo đường qua các đợt khám sức khỏe hoặc qua chương trình khám sàng lọc đái tháo đường, hoặc tình cờ khám, điều trị bệnh nào đó.

Quảng An