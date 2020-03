Generali Việt Nam ra mắt “VITA – Sức Khỏe Vàng” phiên bản mới

Nhằm đáp ứng kịp thời những thay đổi nhanh chóng của các vấn đề liên quan đến sức khỏe trong nước và trên thế giới, Generali Việt Nam giới thiệu phiên bản mới với nhiều quyền lợi bổ sung và phạm vi bảo hiểm mở rộng toàn cầu.*

Cùng với việc ra mắt “VITA – Sức Khỏe Vàng” phiên bản mới, Tập đoàn Generali cũng vừa công bố kết quả hoạt động kinh doanh đạt mức kỷ lục trong lịch sử Tập đoàn: 5,2 tỉ Euro tăng 6,9% so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận thuần đạt 2,7 tỷ Euro tăng 15,7% so với cùng kỳ năm trước. Kết quả ấn tượng này cùng khả năng tài chính vững mạnh của Generali đạt được nhờ vào kết quả kinh doanh tích cực từ tất cả các mảng kinh doanh của Tập đoàn. Đồng thời, hãng bào hiểm này cũng vừa có công bố chính thức về việc thành lập Quỹ hỗ trợ đặc biệt lên đến 100 triệu Euro nhằm ứng phó dịch COVID-19 toàn cầu với mục đích hỗ trợ chủ yếu tại Italia và các quốc gia mà Generali hoạt động, quỹ này ngay lập tức sẽ hỗ trợ xử lý cuộc khủng hoảng đang leo thang và trong trung hạn sẽ hỗ trợ việc phục hồi kinh tế của các quốc gia bị ảnh hưởng. Tại Việt Nam, Generali cam kết chi trả đầy đủ các quyền lợi bảo hiểm liên quan đến bệnh do Covid-19 gây ra và còn áp dụng chính sách hỗ trợ đặc biệt cho khách hàng không may bị nhiễm virus Covid-19 một khoản chi trả bổ sung lên đến 30 triệu đồng/ người ngoài quyền lợi bảo hiểm theo hợp đồng nhằm giúp khách hàng an tâm điều trị và chia sẻ nỗi lo tài chính với gia đình.