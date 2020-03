Giải pháp mới trong quản lý đái tháo đường typ 2 giúp bảo vệ thận sớm

Được chủ trì bởi Phó Giáo sư Tiến sĩ Bác sĩ Nguyễn Thy Khuê – Chủ tịch Liên chi Hội Đái tháo đường & Nội Tiết TP.HCM và Phó giáo sư David Cherney – Chuyên gia đầu ngành về thận từ Đại Học Toronto Canada, hội thảo đã thu hút hơn 500 bác sĩ đa khoa, chuyên khoa nội tiết, tim mạch, thận trên cả nước cùng thảo luận trực tuyến về tác dụng ngăn ngừa sớm các biến chứng trên thận của nhóm thuốc mới nhằm giúp bảo vệ toàn diện tim thận cho bệnh nhân ĐTĐ. Đáng chú ý, lợi ích này độc lập với hiệu quả kiểm soát đường huyết.

Trọng tâm bàn luận của hội thảo là nghiên cứu lâm sàng DECLARE về một hoạt chất trong nhóm SGLT2i. Nghiên cứu này cho thấy hiệu quả giúp thoái lui & ngăn ngừa tiến triển đạm niệu cho bệnh nhân ĐTĐ típ 2, có thể giúp thận của bệnh nhân đái tháo đường về lại trạng thái khỏe mạnh ngay từ sớm.

Các bác sĩ cùng theo dõi hội thảo trực tuyến về giải pháp mới trong quản lý đái tháo đường típ 2

Hiện nay ước tính có khoảng 3.8 triệu người Việt Nam mắc ĐTĐ, chiếm tỷ lệ 6% dân số trưởng thành1. Điều trị ĐTĐ típ 2 đã có nhiều tiến bộ theo hướng cá thể hóa khi xem xét các yếu tố nguy cơ tim mạch, các bệnh đi kèm ở từng bệnh nhân để lựa chọn điều trị phù hợp. Bên cạnh những yếu tố nguy cơ về tim mạch thì có 30% bệnh nhân ĐTĐ Việt Nam có đạm niệu2, đây được xem là dấu chỉ sớm của biến chứng suy thận về sau. Đáng chú ý, việc tầm soát sớm và định kỳ chức năng thận bao gồm đạm niệu cho bệnh nhân mắc ĐTĐ được khuyến cáo bởi các hướng dẫn điều trị mới nhất như Hướng dẫn điều trị của hiệp hội Đái tháo đường Hoa kỳ (ADA 2020).

Phó giáo sư Nguyễn Thy Khuê phát biểu: “Nghiên cứu DECLARE cho thấy việc dùng hoạt chất thuộc nhóm SGLT2i trong phòng ngừa tiên phát những biến chứng tim thận trên phổ rộng dân số đái tháo đường. Các giải pháp điều trị tiên tiến của AstraZeneca đang tiếp tục góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống cho bệnh nhân tại Việt Nam.”

Phó giáo sư David Cherney nhận định: “Cùng với các nghiên cứu về dự hậu tim mạch khác của SGLT2i, DECLARE cho thấy tác dụng khác biệt trong giảm biến cố thận trên phổ rộng các bệnh nhân đái tháo đường – bao gồm các bệnh nhân có hoặc chưa có bệnh lý tim mạch do xơ vữa. Việc sàng lọc sớm bệnh thận có ý nghĩa rất quan trọng trong bối cảnh của nghiên cứu DECLARE, bởi nó chứng minh lợi ích rõ ràng cho thận ở nhóm bệnh nhân tham gia nghiên cứu dù họ có nguy cơ thấp. Do vậy, việc sàng lọc sớm bệnh thận sẽ giúp can thiệp sớm và quản lý hiệu quả các bệnh nhân đái tháo đường trên toàn thế giới - bao gồm cả Việt Nam, từ đó giúp cải thiện tiên lượng về thận và tim mạch cho bệnh nhân.”

Được tổ chức trong tuần lễ hưởng ứng ngày Thận Thế Giới 12/03 hàng năm, hội thảo cũng gửi thông điệp kêu gọi phát hiện sớm, điều trị sớm đến bệnh nhân mắc ĐTĐ nhằm giảm thiểu các biến chứng gây nguy hại đến tim và thận. Tại Việt Nam, tỷ lệ bệnh nhân được điều trị và quản lý tốt ĐTĐ còn khiêm tốn. Việc ngăn ngừa sớm biến chứng trên thận, bảo vệ toàn diện tim thận cho bệnh nhân càng trở nên cấp thiết để giúp duy trì cuộc sống ổn định và giảm gánh nặng kinh tế sau này. Sự ra đời của nhóm thuốc mới SGLT2i dạng đơn chất hay dạng phối hợp là tin vui cho y giới và đông đảo bệnh nhân.