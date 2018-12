Giám đốc điếng người vì 'đòn độc' của cậu trợ lý trẻ với ... sếp bà

Sau những gì xảy ra trong câu chuyện Choáng vì trợ lý đẹp trai qua mặt giám đốc cặp với ... sếp bà, trước khi đưa ra ý kiến của mình cháu nên cân nhắc cho kĩ, bởi kết quả của cuộc hôn nhân giữa vợ chồng cháu bây giờ ra sao cũng đều ảnh hưởng đến tương lai của hai đứa con còn nhỏ dại rất cần bàn tay chăm sóc của cả cháu và vợ cháu đấy.

Vì vậy nếu vợ cháu nhận ra sai lầm của mình và hứa sẽ chấm dứt mối quan hệ tình ái với cậu trai trợ lí của cháu thì cháu xem xét cho vợ cơ hội trở về gia đình trong danh dự. Cũng chẳng hay ho gì khi vạch áo cho người xem lưng, chẳng hay ho gì khi ở địa vị của cháu mà để cho trai trẻ ít tuổi hơn qua mặt mình như vậy đúng không cháu?

Tốt nhất cháu nên giữ bình tĩnh, tha được cho vợ thì mở lòng bỏ qua để yên ấm cửa nhà, để các con còn có đủ bố, đủ mẹ cháu ạ. Theo bác có thể do công việc của cháu quá bận rộn, không có nhiều thời gian dành cho tổ ấm của mình, mà vợ cháu chắc đang ở vào cái tuổi cần được yêu thương cần có tình yêu của chồng nên khó tránh khỏi sa ngã khi xuất hiện đối tác phù hợp với mong muốn của cô ấy.

Thôi! Khuyết điểm do ai trong gia đình cháu thì chuyện cũng đã rồi, chỉ mong cháu nhìn nhận sự việc cho chính xác, thấu tình đạt lí để có giải pháp đúng mà níu kéo hạnh phúc hôn nhân. Bác rất vui nếu sớm nhận được tin an lành, tốt đẹp từ cháu. Chúc cháu may mắn và thành công.

An Trí