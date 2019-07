Giành chỗ đỗ xe, nam thanh niên bị đâm đứt rời động mạch cổ

Nam thanh niên bị đâm đứt rời động mạch cổ đang được các BS Bệnh viện E Trung ương theo dõi và chăm sóc đặc biệt. Ảnh: BV cung cấp

Các bác sĩ Bệnh viện E vừa cứu sống một bệnh nhân nam (35 tuổi, Hà Nội) bị dao đâm xuyên từ phải sang trái, từ dưới lên trên vùng cuống họng. Đây cũng là lần đầu tiên, các bác sĩ tiếp nhận một trường hợp bệnh có tổn thương nền cổ phức tạp: Đứt rời tĩnh mạch cảnh trong trái, đứt gần rời động mạch cảnh chung trái, vết thương trong thành bên hạ họng, đứt đôi xương móng, đa vết thương phần mềm…Theo người nhà bệnh nhân thì bệnh nhân gặp tai nạn trên là do bị đâm bằng dao gọt hoa quả khi xảy ra mẫu thuẫn khi giành nhau chỗ đỗ xe lúc 10 giờ, ngày 21/7 tại phố Trần Quốc Hoàn, quận Cầu Giấy, Hà Nội. Bệnh nhân được đưa vào cấp cứu tại Bệnh viện E.Theo TS.BS Hữu Hoài Anh – Phó trưởng khoa Ngoại tổng hợp, khoảng 10h15’ ngày 21/7, khoa Cấp cứu, Bệnh viện E tiếp nhận một bệnh nhân nam với nhiều vết thương trên cơ thể: Vết thương vành tai phải khoảng 1cm; Vết thương nền cổ phải khoảng 6cm ngang cơ ức đòn chũm, máu chảy nhiều, sưng nề hố thượng đòn, kèm theo vết thương sau vai bên trái khoảng 4cm, chảy máu; Vết thương sau 1/3 giữa cánh tay trái khoảng 6cm… Trong đó, nguy hiểm là vết thương nền cổ vùng 2-3 bên phải phức tạp, tiên lượng nặng, có nguy cơ tử vong cao. Ngay sau khi tiếp nhận bệnh nhân, các bác sĩ chuyên khoa tim mạch, tiêu hóa, gây mê, thần kinh, tai mũi họng… của Bệnh viện E đã tiến hành hội chẩn và xin ý kiến chỉ đạo của GS.TS Lê Ngọc Thành – Giám đốc Bệnh viện E. Tình trạng bệnh nhân trở nên nguy kịch nhanh chóng với các dấu hiệu “báo động đỏ”: khó thở, kích thích, vết thương sưng to, tím bầm, cổ bạnh…, các bác sĩ quyết định mổ cấp cứu cho bệnh nhân.BS Phạm Thành Đạt – Khoa Phẫu thuật tim mạch và lồng ngực, Trung tâm Tim mạch, Bệnh viện E đã tiến hành khâu nối bó mạch cảnh bên trái, thời gian cặp mạch cảnh chỉ trong 5 phút, ít ảnh hưởng đến việc cung cấp máu cho não. Xung quanh bó mạch cảnh có nhiều máu cục, bộc lộ bó mạch cảnh máu phun thành tia. Sau đó, mở rộng vết thương để kiểm tra vết thương phần hạ họng, kiểm tra vết thương nền cổ phải vị trí trên xương đòn phải kích thước 5x3cm chếch lên trên, đi sâu vào trong gây đứt thành bên trước vùng hạ họng kích thước 2cm. Các bác sĩ tiếp tục khâu nối lại động mạch, tĩnh mạch, mở khí quản ở phần thấp, khâu vùng rách ngã ba hầu họng. Đối với các vết thương khác như vết thương thấu khớp vai trái khoảng 3cm, đứt bán phần gân cơ dưới vai. Vết thương chéo vạt 1/3 giữa dưới mặt sau cánh tay trái khoảng 10cm. Vết thương ngang 1/3 trên vành tai phải khoảng 7mm, bờ sắc gọn… đã được các bác sĩ khâu nối cơ và khâu vết thương phần mềm. Nhờ sự phối hợp chặt chẽ, nhuần nhuyễn của nhiều chuyên khoa nên sau 4 tiếng, ca mổ đã thành công, bệnh nhân qua khỏi cơn nguy kịch, chuyển theo dõi hồi sức tích cực.GS.TS Lê Ngọc Thành - Giám đốc Bệnh viện E khẳng định: Đây là ca bệnh hy hữu với tổn thương mạch máu nặng và phức tạp ở vùng cổ, có thể gây nguy hiểm đến tính mạng tuy nhiên đã được các bác sĩ xử lý khéo léo, đặc biệt là vấn đề mạch máu và đường thở của người bệnh nhằm kiểm soát nhanh và tốt tổn thương, đồng thời tránh diễn biến xấu có thể xảy ra. Theo y văn thế giới, tổn thương vùng cổ là khó nhất, vô cùng phức tạp và nguy hiểm, chỉ các bác sĩ chuyên khoa giỏi, được đào tạo bài bản, giàu kinh nghiệm mới thực hiện được, hạn chế sai sót.GS Thành cho biết: Rất may mắn cho bệnh nhân này đã được đưa vào Bệnh viện E cấp cứu kịp thời, chỉ trong vòng 10-20 phút, bệnh nhân đã được chuyển lên phòng mổ. Những trường hợp này, nếu để theo dõi lâu hoặc đưa đi chiếu chụp, xét nghiệm… có thể ảnh hưởng tính mạng của bệnh nhân. Bác sĩ tiên lượng bệnh nhân nặng nên mời các bác sĩ chuyên khoa: tim mạch, tiêu hóa, gây mê, hồi sức… tiến hành ca mổ.