Giao lưu trực tuyến: 'Trẻ em và quyền được hiến tặng mô/tạng'

Tại Việt Nam, sự việc bé Nguyễn Hải An (6 tuổi, ở quận Nam Từ Liêm, Hà Nội) và bé Nguyễn Vân Nhi (12 tuổi, ở quận Ba Đình, Hà Nội) hiến tặng giác mạc của mình sau khi qua đời đã khiến cho cộng đồng xã hội cảm phục. Hành động này của hai bé gái tuổi và hai người mẹ đã thức tỉnh bao trái tim về tinh thần vì cộng đồng, muốn để lại một phần cơ thể của mình giúp ích cho đời.



Theo lãnh đạo Trung tâm điều phối ghép tạng quốc gia (Bộ Y tế), đơn vị này sẽ có kiến nghị gửi Chính phủ và Quốc hội xem xét sửa đổi, bổ sung Luật ghép mô, bộ phận cơ thể người và hiến xác để điều chỉnh thủ tục tiếp nhận đối với những trường hợp người bị chết não, ngay cả với người dưới 18 tuổi.



Theo các luật sự, theo quy định tại điều 5, Luật Hiến, lấy, ghép mô, bộ phận cơ thể người và hiến, lấy xác người quy định quyền hiến mô, bộ phận cơ thể người và hiến xác nêu rõ: Người đủ 18 tuổi trở lên, có năng lực hành vi dân sự đầy đủ có quyền hiến mô, bộ phận cơ thể của mình khi còn sống, sau khi chết và hiến xác.



Như vậy với quy định của pháp luật hiện hành thì người chưa đủ 18 tuổi không được quyền hiến mô, bộ phận cơ thể, hiến xác. Vì vậy trường hợp bệnh viện từ chối nhận, làm thủ tục để hiến xác của bé An là phù hợp với quy định pháp luật.



Việc bé Hải An và bé Vân Nhi hiến giác mạc cho y học là một hành động dũng cảm và đầy cảm xúc. Vấn đề này đã thể hiện lòng nhân ái, tình cảm, sự hy sinh về trách nhiệm của một công dân khi còn rất nhỏ tuổi trước cộng đồng xã hội. Hành động này đã làm xúc động trái tim biết bao người Việt Nam, đặc biệt là những người bệnh đang chờ được ghép giác mạc.

Tình cảm của bé Hải An và gia đình rất đáng được trân trọng. Đây cũng là một trường hợp gây chú ý, để các nhà làm luật tiếp tục nghiên cứu hoàn thiện các văn bản pháp luật về lĩnh vực này, sao cho phù hợp với thực trạng xã hội Việt Nam hiện nay. Không chỉ giải quyết tốt hơn nhu cầu chữa bệnh, là điều kiện để phát triển y học tốt hơn mà còn nhân lên niềm hy vọng cho những bệnh nhân đang từng ngày chờ được nhận "những món quà vô giá".

Để có thêm những thông tin về vấn đề này, Báo Tiền Phong tổ chức Giao lưu trực tuyến với chủ đề: "Trẻ em và quyền được tặng mô/tạng".

Thời gian: 9h ngày 21/11/2018.

Khách mời tham gia chương trình:

Ông Nguyễn Hoàng Phúc, Phó Giám đốc Trung tâm Điều phối ghép tạng Quốc gia - Bộ Y tế

Ông Nguyễn Hữu Hoàng, Giám đốc Ngân hàng Mắt Trung ương

Bà Trương Liên Châu - Báo Thanh Niên

Kính mời độc giả quan tâm đến vấn đề này gửi câu hỏi về địa chỉ: online@baotienphong.com.vn

PV