Gửi lời tri ân y bác sĩ bằng những câu chuyện lay động lòng người

Đánh thức những nỗi niềm giấu kín

Không chỉ khẳng định sự cao quý của nghề Y, lời tri ân từ Ensure chạm tới những hi sinh âm thầm của các y bác sĩ để bảo vệ sức khỏe cho cộng đồng. Đó là những gian nan chưa từng được thổ lộ: họ thức khi người khác ngủ, tận tụy ngày đêm cứu chữa bệnh nhân, xông pha lên tuyến đầu trong trận chiến với bệnh. Có lẽ chính sự thấu hiểu đó là chất xúc tác để nhiều người giãi bày tình cảm sâu sắc họ dành cho người thầy thuốc.

Có vợ làm việc trong lĩnh vực Y tế, tài khoản Facebook Tuấn Quý chia sẻ việc anh hiểu sự cao quý cũng như những vất vả đặc trưng của nghề Y. “Vì tính chất công việc mà em phải đi trực suốt. Thương em những đêm bệnh nhân quá tải, em về mệt mỏi với đôi mắt thâm quầng, chẳng màng ăn uống, anh thấy xót lòng vô cùng. Nhưng anh biết em đang mang trên mình trọng trách cao cả thiêng liêng. Chúc em luôn vui tươi và thật khỏe mạnh để tiếp tục cống hiến cho nghề mà em yêu thích.” Anh viết trong những dòng bình luận chân thật gửi tới vợ mình.

Câu chuyện sức khỏe của y bác sĩ cũng thu hút sự quan tâm mạnh mẽ. Bởi đôi khi, vì nhiệt huyết với sự nghiệp cứu người, luôn đặt sức khỏe và sự an toàn của bệnh nhân lên trên bản thân mà họ bỏ qua bữa ăn, giấc ngủ để toàn tâm chăm sóc người bệnh. “Bước sang tuổi 70, tôi thi thoảng vẫn phải vào bệnh viện khám vì viêm khớp và cao huyết áp. Bác sĩ Hoàng trực tiếp khám cho tôi bấy lâu là người rất chu đáo, luôn ân cần hỏi thăm và lắng nghe tôi mô tả bệnh tình rồi mới cho thuốc. Ngoài các tư vấn về bệnh tình, bác sĩ còn tận tình hướng dẫn tôi các chế độ dinh dưỡng hợp lý nhiều chất xơ, nhiều rau quả và uống thêm 2 ly sữa Ensure mỗi ngày để đảm bảo đầy đủ dinh dưỡng. Nhờ vậy, tôi vẫn còn đủ sức khỏe phụ con chăm các cháu và tham gia các hoạt động phường xã mỗi ngày. Đi khám bệnh hoài mới thấy bác sĩ quá vất vả. Nghề Y là nghề đòi hỏi cường độ làm việc cao cũng như nhiều áp lực tinh thần đè nặng lên vai. Tôi mong các bác sĩ luôn nhiều sức khỏe để tiếp tục công việc trị bệnh cứu người. Bác sĩ có khỏe thì bệnh nhân mới khỏe”. Tài khoản Quoc Minh Nguyen bày tỏ.

Lay động bởi câu chuyện cứu người không ngại khó khăn

Thời điểm hiện tại, khi rất nhiều y bác sĩ miệt mài đóng góp sức mình trong cuộc chiến đẩy lùi dịch COVID-19; người ta lại càng thấm thía gian truân mà người làm ngành Y phải đối mặt. “Hơn ai hết những người đi trên tuyến đầu, hi sinh thầm lặng luôn là những người thầy thuốc. Và ít ai hiểu được họ vất vả như thế nào. Họ vẫn biết dịch bệnh là nguy hiểm nhưng chưa một phút nào họ lùi bước. Họ chưa bao giờ được tung hô như những người anh hùng, nhưng với biết bao người đã vượt qua bệnh tật thì họ là người anh hùng thầm lặng”. Một bình luận từ tài khoản NGuyễn Thủy MX, điển hình cho hàng trăm lời tri ân của cộng đồng, thể hiện lòng biết ơn cũng như thấu hiểu nỗi niềm của y bác sĩ.

Cộng đồng bày tỏ sự quan tâm tới sức khỏe của y bác sĩ cũng như khó khăn mà họ phải đối mặt

Cùng với đó, không ít người chia sẻ những câu chuyện thực tế khi họ nhận được những kiến thức bổ ích từ bác sĩ để chăm sóc người thân tốt hơn. Tài khoản Huynh Linh xúc động kể lại “Trước giờ thấy mẹ cứ lên cầu thang phải ngừng lại lấy hơi, cầm nắm đồ đạc trong nhà mà làm rớt hoài, rồi chơi với các cháu dễ bị mệt thì mình cứ nghĩ là do mẹ đã hơn 50 tuổi rồi nên yếu. Trong một lần đưa mẹ đi khám tổng quát, bác sĩ tư vấn bảo mẹ vẫn khỏe lắm, chỉ bị mất cơ thôi. Mà mất cơ thì bổ sung bằng dinh dưỡng và vận động phù hợp là ổn. May quá, nhờ gặp bác sĩ mình mới biết đến chứng mất cơ do tuổi tác. Cám ơn bác sĩ đã tận tình chỉ bảo các dấu hiệu mất cơ và tư vấn các chế độ dinh dưỡng phù hợp cho mẹ. Hay nhất là bổ sung thêm sữa Ensure Gold hằng ngày có thể giúp mẹ bảo toàn khối cơ và dần lấy lại lượng cơ đã mất. Mình rất biết ơn bác sĩ đã chỉ cho mình cách chăm sóc mẹ hiệu quả mà dễ dàng.”

Có thể thấy, những lời tri ân khởi đầu từ Ensure đã truyền cảm hứng và đánh thức thêm biết bao câu chuyện ý nghĩa trong cộng đồng. Một điểm sáng hướng tới ngày Thầy thuốc Việt Nam, cũng là khoảng thời gian cam go và thử thách khi các y bác sĩ dành hết tâm sức cho cuộc chiến chống dịch viêm phổi cấp COVID-19. Mong rằng những lời chúc, lời cảm ơn sẽ tiếp thêm năng lượng cho người thầy thuốc an tâm thực hiện nhiệm vụ. Bên cạnh đó, các y bác sĩ cần chăm sóc thật tốt sức khỏe của chính bản thân, với một chế độ dinh dưỡng đầy đủ, tận dụng thời gian nghỉ ngơi và rèn luyện thể thao để có sức đề kháng thật tốt, như mong muốn mà nhiều người trong chúng ta gửi gắm.

Và nếu có những lời tri ân, những lời cảm ơn muốn gửi tới các y bác sĩ, đừng ngại bày tỏ, bằng tin nhắn, cuộc gọi hay những lời sẻ chia ý nghĩa mà rất nhiều người đã và đang thực hiện để “tiếp lửa” nhiệt huyết cho ngành Y.

Phương Anh