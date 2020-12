Hai bé trai ở huyện biên giới An Giang mắc bệnh nguy hiểm do muỗi đốt

Quảng cáo

Ngày 18/12, trao đổi với Tiền Phong, ông Trần Văn Sang – Giám đốc Trung tâm Y tế huyện An Phú, tỉnh An Giang cho biết, bệnh Chikungunya xuất phát từ Campuchia và An Phú là huyện biên giới giáp với nước bạn. Do đó, An Phú là địa bàn giám sát trọng điểm của viện Pasteur TP Hồ Chí Minh về dịch bệnh này. Khi phát hiện 2 trường hợp trên, địa phương đã gửi mẫu về CDC tỉnh An Giang để chuyển về viện Pasteur TP Hồ Chí Minh xét nghiệm. Kết quả cho thấy, có 2 bé trai (5 và 13 tuổi) ở ấp Tân Khánh, thị trấn Long Bình, huyện An Phú dương tính.

Theo ông Sang, bệnh Chikungunya do muỗi Aedes aegypty là vật trung gian truyền bệnh, với triệu chứng giống sốt xuất huyết, phổ biến nhất là sốt, đau khớp, nhức đầu, phát ban. Bệnh này đã từng xuất hiện ở nhiều nơi, trong đó có Đông Nam Á).

“Trước mắt chúng tôi tiến hành phối hợp cùng các ban, ngành, đoàn, thể tập trung phun xịt ở các ấp để diệt muỗi, lăng quăng, côn trùng,.. Tập trung xử lí ổ dịch triệt để. Đặc biệt là phun xịt toàn ấp Tân Khánh – nơi có 2 ca dương tính với bệnh Chikungunya. Đồng thời, tập trung giám sát các ca bệnh có sốt với triệu chứng giống sốt xuất huyết để lấy mẫu xét nghiệm” – ông Sang thông tin.

Bên cạnh đó, UBND huyện An Phú còn kêu gọi toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và học sinh tập trung phòng, chống dịch bệnh. Tăng cường siết chặt biên giới, kiểm soát bên trong, ngăn chặn bên ngoài để phòng, chống 2 loại dịch bệnh là COVID-19 và Chikungunya và bảo đảm quốc phòng - an ninh.

Kim Hà