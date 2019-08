Hai chị em ruột ở Thái Bình cùng ngộ độc thuốc diệt chuột

Quảng cáo

Theo Bệnh viện Nhi Trung ương, hai bệnh nhi bị ngộ độc thuốc diệt chuột là cháu Nguyễn Ngọc Anh, 7 tuổi, Nguyễn Minh Huy, 6 tuổi, ở Thái Bình. Chiều 15/08, bố mẹ đi vắng để hai chị em tự chơi với nhau ở nhà. Trong lúc chơi đùa, cô chị trèo lên mái bếp thấy có 2 ống bằng thỏi bút bi. Cứ nghĩ là kẹo, hai cháu cắt ống chia nhau mỗi chị em một tuýp mà không biết đó là thuốc chuột.Gần 30 phút sau, người nhà về thấy hai cháu nằm trên giường trong trạng thái li bì, có một bãi nôn trớ to giữa nhà. Gia đình kiểm tra gác mái thấy 2 ống thuốc diệt chuột đã biến mất. Biết là con mình đã ngộ độc thuốc diệt chuột, gia đình vội vã đưa 2 trẻ vào bệnh viện cấp cứu.Tại Bệnh viện Nhi Trung ương, các bệnh nhi được các bác sĩ tiến hành thăm khám cấp cứu, điều trị triệu chứng và làm các xét nghiệm độc chất để chẩn đoán và điều trị các biến chứng. Ngày 18/08, sau thời gian 2 ngày được các bác sĩ tích cực chăm sóc, sức khỏe của 2 bệnh nhi đã ổn định và có thể ra viện.Trước đó, tại Bệnh viện Bạch Mai cũng xảy ra vụ việc 6 em nhỏ cùng bị ngộ độc do uống phải một loại dung dịch màu đỏ đựng trong lọ nhựa trong suốt nghi là thuốc diệt chuột nhặt được ven đường ở huyện Chương Mỹ, Hà Nội.Theo Ths. BS Nguyễn Trung Nguyên - Phụ trách Trung tâm Chống độc Bệnh viện Bạch Mai, chất độc bên trong ống thuốc diệt chuột trên (được gia đình thu lại và mang theo cùng các trẻ đến viện) được xét nghiệm xác định là natri fluoroacetate. Đây là loại hóa chất diệt chuột có nguồn gốc từ Trung Quốc rất phổ biển ở miền Bắc nước ta cách đây 10 năm trở về trước, thường ở các dạng ống dung dịch màu hồng, đỏ, nâu hoặc trong suốt hoặc gói giấy hạt gạo hồng. Hóa chất này là chất độc với tim mạch và thần kinh, độc tính rất cao, chỉ với một lượng rất nhỏ người bị ngộ độc nhanh chóng bị co giật hoặc loạn nhịp tim và đã trở thành một trong các nguyên nhân gây ngộ độc và tử vong hàng đầu.Do tính nguy hiểm của loại hóa chất này nên nó đã bị cấm lưu hành ở nước ta và vắng bóng khoảng hơn 10 năm. Tuy nhiên, BS. Nguyên cũng cho biết, khoảng 2 năm trở lại đây Trung tâm chống độc lại gặp trở lại các bệnh nhân ngộ độc natri fluoroacetate nặng và tử vong từ các loại thuốc diệt chuột không rõ nguồn gốc trôi nổi trên thị trường và đã từng thông báo trên các phương tiên thông tin đại chúng để người dân và các cơ quan chức năng biết.Các bác sĩ khuyến cáo, nếu trẻ uống nhầm axít, xăng dầu, chất tẩy rửa, khi sơ cứu không được gây nôn cho trẻ. Cha mẹ thường nghĩ rằng cần phải cho trẻ nôn ra hết để hết độc, nhưng đây là quan niệm sai lầm. Nếu gây nôn, khi hóa chất được đưa ra ngoài cũng là lúc hơi hóa chất có cơ hội tràn vào khí quản lần nữa làm tăng mức độ ngộ độc, gây bỏng thực quản.

Thái Hà (tổng hợp)