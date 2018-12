Hai mẹ con sản phụ tử vong bất thường: Bộ Y tế yêu cầu làm rõ

Theo đó, tại Công văn số 7400/BYT-BM-TE, Bộ Y tế yêu cầu kiểm tra ngay sự việc sản phụ Nguyễn thị T, 23 tuổi, trú tại xã Lộc Trì, huyện Phú Lộc tử vong tại BVĐK huyện Phú Lộc, và gửi báo cáo nhanh về Bộ Y tế trước 17h ngày 8/12/2018.Yêu cầu BV Đa khoa huyện Phú Lộc báo cáo việc theo dõi, xử trí trong và ngay sau đẻ đối với trường hợp sản phụ Nguyễn Thị T; xử lý nghiêm tập thể và các cá nhân (nếu có phát hiện sai phạm) theo quy định hiện hành; Cung cấp thông tin trung thực, chính xác cho các cơ quan truyền thông; gặp gỡ, chia sẻ, động viên tới gia đình sản phụ. Khẩn trương họp hội đồng chuyên môn cấp tỉnh đánh giá quá trình tiếp đón, theo dõi, chăm sóc và xử trí của BVĐK huyện Phú Lộc đối với trường hợp mẹ con sản phụ T.Sau khi có kết quả họp hội đồng chuyên môn cấp tỉnh, thông báo kết luận cho gia đình sản phụ. Báo cáo kết quả giải quyết vụ việc về Bộ Y tế (Vụ Sức khỏe Bà mẹ Trẻ em) trước ngày 30/12/2018.Trong công văn Bộ Y tế cũng nêu rõ, Sở Y tế Thừa Thiên Huế tiếp tục chỉ đạo và chấn chỉnh các cơ sở khám, chữa bệnh sản phụ khoa, sơ sinh và kế hoạch hóa gia đình nghiêm túc thực hiện theo hướng dẫn quốc gia các dịch vụ chăm sóc sức khỏe sinh sản; Chỉ thị số 06/CT-BYT ngày 11/8/2017 của Bộ trưởng Bộ Y tế về tăng cường chăm sóc sức khỏe bà mẹ, trẻ sơ sinh nhằm giảm tử vong mẹ, tử vong sơ sinh. Đồng thời, tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện chỉ đạo của Bộ trưởng Bộ Y tế về trực đường dây nóng; tăng cường chất lượng khám, chữa bệnh hướng tới sự hài lòng của người dân.Trước đó, Tiền Phong đã thông tin về vụ việc này như sau: Vào ngày 30/11, thai phụ Nguyễn Thị T. (23 tuổi, ngụ thôn Hòa Mậu, xã Lộc Trì, huyện Phú Lộc, tỉnh TT-Huế) nhập viện để chuẩn bị sinh con đầu lòng. Do thai phụ có tiền sử cao huyết áp, nên khi nhập viện, ngoài việc theo dõi thăm khám tình trạng thai nhi, chị T. còn được các y, bác sĩ thuộc Bệnh viện huyện Phú Lộc điều trị cả bệnh lý cao huyết áp.Đến tối 3/12, thai phụ trở dạ sinh được một cháu trai. Tuy nhiên, khi vừa chào đời, cháu bé có biểu hiện bị ngạt, nguy kịch tính mạng. Trong khi các y, bác sĩ tập trung cấp cứu, điều trị cho cháu bé thì sản phụ Nguyễn Thị T. bất ngờ bị băng huyết nặng. Do vượt quá khả năng xử lý, khoảng 21h40 tối 3/12, hai mẹ con chị T. được Bệnh viện huyện Phú Lộc chuyển lên bệnh viện tuyến trên để tiếp tục cấp cứu, chữa trị.Tuy nhiên, cũng vào tối 3/12, do bệnh tình trở nặng, cả hai mẹ con sản phụ Nguyễn Thị T. đã tử vong.Trao đổi với PV Tiền Phong, ông Nguyễn Đình Lập, Giám đốc BV huyện Phú Lộc cho biết, đây là một sự cố y khoa nghiêm trọng.

Quảng An