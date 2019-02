Hàng trăm ca nhập viện do tai nạn pháo nổ

ính đến 7 giờ ngày mùng 6, sau 8 ngày nghỉ Tết (từ 7 giờ ngày 28 tháp chạp -7 giờ ngày mùng 6) đã có 313 trường hợp khám, cấp cứu do pháo nổ các loại, không có ca tử vong; có 62 trường hợp cấp cứu do chất nổ khác, trong đó có 1 trường hợp tử vong. Thông tin từ Cục Quản lý Khám, chữa bệnh (Bộ Y tế), t

Mặc dù từ trước Tết Nguyên đán, các cơ quan chức năng của các địa phương đã tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát, bắt giữ, xử lý, khởi tố nhiều vụ án, đối tượng tàng trữ, vận chuyển mua bán pháo trái phép nhưng tình trạng đốt pháo trái phép vẫn không thuyên giảm và gây ra nhiều tai nạn nghiêm trọng.

Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam - Cu Ba Đồng Hới (Quảng Bình) trong những ngày nghỉ Tết Nguyên đán Kỷ Hợi đã tiếp nhận nhiều ca cấp cứu tai nạn do đốt pháo trái phép. Chỉ trong ngày 30 Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019, bệnh viện đã tiếp nhận, cấp cứu 8 trường hợp với các thương tích ở mắt, tay, có trường hợp mù vĩnh viễn và bỏng nặng toàn thân. Theo các bác sĩ, số bệnh nhân nhập viên tăng cao vào thời điểm gần đến giao thừa và sau giao thừa.

Theo thống kê ban đầu của bệnh viện, số bệnh nhân nhập viện do pháo hoa và pháo tự chế của người dân tăng hơn năm ngoái, tính đến ngày mùng 1 Tết đã tiếp nhận cấp cấp cứu 14 trường hợp chấn thương do hậu quả việc đốt pháo trái phép. Có thời điểm, bệnh viện tiếp đón 4 trường hợp thương tích do pháo nhập viện cùng một lúc. Các tai nạn do nổ pháo tự chế gây bỏng toàn bộ đầu mặt cổ, vùng ngực và hai tay, có trường hợp nguy cơ mù vĩnh viễn.

Trước đó, vào ngày 3/2 (tức 29 Tết), Bệnh viện đa khoa huyện Lệ Thủy cũng cấp cứu cho một cháu trai 13 tuổi (trú tại xã Hoa Thủy) bị thương nặng ở bàn tay phải do đốt pháo tự chế. Tại thị xã Kỳ Anh (Hà Tĩnh) trong ngày mùng 1 Tết, các lực lượng chức năng đã bắt giữ 50 người đưa về trụ sở lập biên bản, xử lý về hành vi đốt pháo. Tại huyện Nghi Xuân, hàng chục cảnh sát đồng loạt tới 19 xã, thị trấn trên địa bàn, bắt quả tang 45 người đốt pháo sau giao thừa. Tình trạng này cũng xảy ra ở huyện Hương Sơn, sau giao thừa, công an phát hiện 54 vụ đốt pháo, 38 người bị xử lý vì có hành vi tàng trữ, sử dụng trái phép pháo nổ...

Thái Hà