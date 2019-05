Hàng triệu người Việt nghiện 'món' gây xơ gan, chảy máu dạ dày

Rượu bia là thuốc độc đối với nhiều cơ quan trong cơ thể như thận, gan, dạ dày, tụy, não… Trong đó, gan là cơ quan bị tổn thương nhiều nhất. Thường xuyên uống rượu vượt quá lượng cho phép khiến gan bị nhiễm mỡ, viêm gan, tiến triển dần thành xơ gan, thậm chí là ung thư gan. Ảnh minh hoạ: Internet

Một ca suy gan, hôn mê do ngộ độc rượu đang được cấp cứu tại BV Bạch Mai, Hà Nội. Ảnh: Dương Ngọc

Rượu bia là thuốc độc đối với nhiều cơ quan trong cơ thể như thận, gan, dạ dày, tụy, não… Trong đó, gan là cơ quan bị tổn thương nhiều nhất. Thường xuyên uống rượu vượt quá lượng cho phép khiến gan bị nhiễm mỡ, viêm gan, tiến triển dần thành xơ gan, thậm chí là ung thư gan.Rượu gây độc trực tiếp cho gan, khi uống vào được chuyển hóa ngay tại gan thành những hạt mỡ choán chỗ tế bào gan bình thường gọi là gan nhiễm mỡ. Quá trình tích lũy mỡ trong gan là do rượu làm giảm quá trình oxy hóa acid béo ở gan, tăng vận chuyển và este hóa acid béo tạo thành trigliceride, ngoài ra rượu còn làm giảm tổng hợp và bài tiết lipoprotein ở gan.TS.BS Vũ Trường Khanh - Trưởng khoa Tiêu hóa cho biết, uống rượu nhiều sẽ làm tổn thương bộ phận gan, tế bào gan bị hoại tử, thoái mỡ, tổ chức xơ phát triển dẫn đến xơ gan. Xơ gan làm ảnh hưởng mạnh đến các quá trình chuyển hóa của cơ thể như khả năng thải độc, tạo mật, quá trình đông máu... Các bệnh nhân xơ hoá gan do uống rượu nhiều hầu hết đến viện trong tình trạng muộn, đã có biến chứng rõ ràng như xuất huyết tiêu hoá, vàng da, cổ trướng, viêm tụy...Các bác sĩ cho biết đã từng gặp những bệnh nhân uống tới 1 lít rượu/ngày, cùng với chế độ ăn uống không hợp lý dẫn đến xơ gan nặng. Bệnh tuy không lây nhưng nếu cứ tiếp diễn tình trạng uống rượu như vậy thì sẽ khiến các ống dẫn (ống dẫn mật, ống dẫn đường tĩnh mạch, các mao mạch) đến lá gan - hiểu nôm na là bị “đặc lại”, không dẫn máu từ hệ tĩnh mạch cửa sang hệ tĩnh mạch chủ cho nên khiến lá gan bị chai, xơ gan.Rượu bia khi vào cơ thể sẽ qua “nhà máy xử lý độc tố” lớn nhất của cơ thể mỗi người đó là lá gan. Theo PGS.TS Phạm Cẩm Phương - Giám đốc Trung tâm Y học hạt nhân và Ung bướu, BV Bạch Mai, cùng với rượu bia thì sự ô nhiễm môi trường sống, hút thuốc lá, ít vận động… sẽ khiến cho độc tố dễ tích tụ trong cơ thể, tàn phá sức khỏe con người. Đây cũng chính là nguồn cơn của nhiều bệnh tật, trong đó có các bệnh về gan, ung thư gan Theo các bác sỹ, sau mỗi đợt nghỉ lễ, số bệnh nhân bị xuất huyết tiêu hóa vì uống rượu tăng cao đột biến so với ngày thường. Các bác sĩ cho biết, đa số những bệnh nhân này bị các bệnh như xơ gan, bệnh lý về dạ dày hoặc bị các bệnh về thực quản… Việc uống quá nhiều rượu bia có thể dẫn tới biến chứng xuất huyết tiêu hóa.Bệnh nhân khi bị xuất huyết tiêu hó a thường rất dễ nhận biết bởi các biểu hiện đặc trưng như mệt mỏi, chán ăn, vàng mắt, vàng da, nôn ra máu rất nhiều, đi đại tiện ra máu, đại tiện phân đen như bã cà phê. Mức độ mất máu có thể nhẹ tới vừa, thậm chí nhiều trường hợp chảy máu nặng gây mất máu nghiêm trọng, đe dọa tới tính mạng bệnh nhân.Ở giai đoạn nặng, bệnh nhân sẽ đại tiện phân đen 2-3 lần trong ngày người mệt mỏi vã mồ hôi, chân tay lạnh, niêm mạc nhợt nhạt, vật vã, có khi ngất xỉu, mạch nhỏ, huyết áp tụt, thở nhanh nếu không cấp cứu sẽ nguy hiểm đến tính mạng. Người bệnh nên đi khám sớm để được các bác sĩ chuyên khoa tư vấn, điều trị kịp thời, tránh để xảy ra các biến chứng nguy hiểm.