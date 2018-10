Hội thảo về các vấn đề trong phẫu thuật hàm tại BV Hồng Ngọc

Quỹ thời gian ngắn ngủi, với 5 ngày hoạt động, nhưng vô cùng khẩn trương và hiệu quả, đoàn bác sĩ đến từ Anh quốc đã phẫu thuật thành công cho 3 trường hợp em nhỏ bị dị tật gương mặt. Song song với đó là tổ chức 3 hội thảo chia sẻ kiến thức y khoa chuyên sâu về các vấn đề phẫu thuật chỉnh hàm. Cụ thể, ngày 16/10/2018, Hội thảo đầu tiên với chủ đề “Lập kế hoạch/ chuẩn bị chỉnh nha trong phẫu thuật chỉnh hàm” do chuyên gia hỗ trợ chỉnh nha Bs. Lucy Davenport Jones thuyết trình. Trong hai ngày tiếp theo là Hội thảo chủ đề “Lập kế hoạch trong phẫu thuật hàm” do Bác sĩ phẫu thuật chuyên khoa Răng – Hàm – Mặt Bs. Mehmet (Memo) Manisali (17/10/2018) và chủ đề “Hỗ trợ phẫu thuật kéo giãn hàm trên” do bác sĩ phẫu thuật chuyên khoa Răng – Hàm – Mặt Bs. Jahrad Haq (18/10/2018).

Với mục tiêu chuyển giao kỹ thuật, đào tạo một đội ngũ bác sỹ có chuyên môn sâu trong lĩnh vực phẫu thuật sọ mặt, chỉnh hàm mà Việt Nam đang bị thiếu hụt, những kiến thức được các chuyên gia Facing the World chia sẻ rất hữu ích và có giá trị, đã thu hút đông đảo các bác sỹ và chuyên gia trong nước tham gia. Có tới hơn 200 bác sĩ và các chuyên gia đến từ các bệnh viện như Bệnh viện Việt Đức, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108, Bệnh viện Tai – Mũi – Họng TW, Bệnh viện Răng – Hàm – Mặt TW, Bệnh viện Nhi TW, Bệnh viện Bạch Mai đến tham dự.

Sau hội thảo các chuyên gia FTW đã có cuộc trao đổi trực tiếp với các bác sỹ trong nước. Nhiều câu hỏi chuyên ngành được đào sâu như: “Sau phẫu thuật kéo giãn hàm trên 3 ngày, nếu phát hiện hàm trên bị lệch quá thì phải làm sao?”, “Nắn chỉnh như thế nào để hai hàm cân xứng”?, “Vùng mũi có ảnh hưởng gì không khi phẫu thuật chỉnh hàm”?… Thành công của các cuộc hội thảo lần này cũng là một dấu mốc quan trọng trong sứ mệnh chuyển giao, đào tạo các bác sĩ Việt Nam. Hy vọng trong tương lai không xa, sẽ có nhiều bác sỹ Việt Nam có thể tự thực hiện được các ca phẫu thuật hàm mặt khó cho trẻ em dị tật có hoàn cảnh khó khăn, giúp các em trở lại với cuộc sống khỏe mạnh như bao các bạn cùng trang lứa, và có thể thực hiện được những ước mơ hoài bão mà các em hằng ấp ủ.

