Hơn 10 triệu người Việt nhiễm căn bệnh có thể chuyển thành ung thư gan

Nếu cảm thấy mệt mỏi kéo dài đi kèm với bất kỳ triệu chứng suy giảm chức năng gan nào khác, bạn có thể đã mắc ung thư gan. Mặc dù mệt mỏi là một triệu chứng chung, nhưng rất thường gặp ở bệnh nhân ung thư gan. Ảnh minh họa: Internet

Theo báo cáo của Cục Y tế Dự phòng (Bộ Y tế), Việt Nam có khoảng 10 triệu trường hợp nhiễm viêm gan B và 1 triệu người nhiễm virus viêm gan C. Viêm gan đã trở thành nguyên nhân đứng thứ 3 gây tử vong và gánh nặng bệnh tật của nhiễm viêm gan là rất lớn tại Việt Nam. Ảnh minh họa: Internet

Theo các chuyên gia, ung thư gan từ trước tới nay luôn là thách thức với các bác sĩ ung bướu, bởi bệnh nhân đã số phát hiện bệnh đã muộn, khối u to hoặc bệnh đã di căn các bộ phận khác.Theo PGS.TS Đỗ Duy Cường - Giám đốc Trung tâm Bệnh nhiệt đới, BV Bạch Mai, hiện nay trên thế giới có 325 triệu người nhiễm virút viêm gan b, C nhưng có đến 90% bệnh nhân không biết mình mắc bệnh. Trong các loại viêm gan virút A, B, C, D, E, virút viêm gan B, C là hai tác nhân chính của "đại dịch" viêm gan và dẫn đến nhiều hậu quả nặng nề như suy gan cấp, xơ gan, ung thư gan và tử vong.Virút viêm gan B, C được coi là những "sát thủ thầm lặng" vì triệu chứng của nó rất kín đáo, bệnh nhân không phát hiện ra. Chỉ có cách là tiến hành xét nghiệm máu mới phát hiện được bệnh, nhưng đa số bệnh nhân đến điều trị muộn khi đã xơ gan hoặc ung thư gan."Trong giai đoạn cấp, bệnh nhân có thể chán ăn, mệt mỏi, da vàng, đau tức vùng hạ sườn phải. Khi chuyển sang giai đoạn mạn tính thì bệnh có các triệu chứng rất mơ hồ, dễ nhầm sang bệnh lý đường tiêu hóa như: mệt mỏi, chán ăn, đầy tức thượng vị, nước giải sẫm màu... Bệnh tiến triển nhiều năm, nếu không được phát hiện sớm và điều trị kịp thời thì dễ dẫn đến biến chứng xơ gan, ung thư gan" - PGS. Cường cho hay.Chuyên gia về bệnh truyền nhiễm cho biết, Việt Nam là nước có tỷ lệ nhiễm virus viêm gan cao nhất trong khu vực. Viêm gan B với tỷ lệ người nhiễm rất cao trong cộng đồng lên tới 10-15%. Theo báo cáo của Cục Y tế Dự phòng (Bộ Y tế), Việt Nam có khoảng 10 triệu trường hợp nhiễm viêm gan B và 1 triệu người nhiễm virus viêm gan C. Viêm gan đã trở thành nguyên nhân đứng thứ 3 gây tử vong và gánh nặng bệnh tật của nhiễm viêm gan là rất lớn tại Việt Nam.Mặc dù đã có phác đồ điều trị và vắc xin phòng bệnh nhưng viêm gan B vẫn đang còn là gánh nặng cho ngành y tế và người bệnh vì bệnh cần phải theo dõi và điều trị suốt đời.Với viêm gan C có diễn biến thầm lặng, có tới 90% người nhiễm Viêm gan C không biết về tình trạng nhiễm virus của mình. Tại Việt Nam, tỷ lệ viêm gan B cao hơn so với viêm gan C nên hầu hết người dân chỉ đi làm xét nghiệm viêm gan B mà bỏ qua xét nghiệm viêm gan C. Đây chính là lý do còn rất nhiều người trong cộng đồng chưa được tầm soát bệnh viêm gan đầy đủ.Yếu tố khiến ung thư gan ở Việt Nam trở nên báo động là do nước ta có tỷ lệ nhiễm viêm gan vì rút B và C rất cao khoảng 20 % dân số. Trong khi đó qua thống kê lâm sàng khoảng 70% trường hợp bệnh nhân ung thư gan có tiền sử mắc viêm gan B. Mỗi năm có khoảng 0,5% người nhiễmviêm gan vi rút B mạn tính sẽ phát triển thành ung thư gan.Viêm gan vi rút C cũng là một trong những yếu tố nguy cơ được tính tới có thể dẫn tới căn bệnh nguy hiểm ung thư gan. Các nghiên cứu chỉ ra viêm gan vi rút C thủ phạm gây ra mầm bệnh cho 7% trường hợp ung thư gan ở Việt Nam.Ngoài ra, các yếu tố thúc đẩy ung thư gan đó là uống bia rượu, khí hậu nhiệt đới tăng sinh các loại nấm mốc nhất là nấm mốc trong ngũ cốc, thực thẩm sinh ra độc tố aflatoxin gây ung thư gan