Hơn 1.700 người phải cách ly: Giám sát chặt nhập cảnh qua cửa khẩu Mộc Bài

Nhiều khách sạn, resort ở Quảng Nam tự nguyện đăng ký tham gia chống dịch

Tối 23/3, BCĐ phòng chống dịch Covid-19 Quảng Nam cho hay, hiện đã có 5 cơ sở hoàn thành thủ tục đăng ký tham gia làm cơ sở lưu trú an toàn phục vụ du khách cách ly, bao gồm: Khách Sạn Hoa Cọ (252 Cửa Đại, Hội An); Little Beach - A Little Boutique Hotel & Spa (19 Lạc Long Quân, Cẩm An, Hội An), khách sạn Êmm Hội An (187 Lý Thường Kiệt, Cẩm Phô, Hội An); La Residencia - A Little Boutique Hotel & Spa (35 Đào Duy Từ, Hội An) và khách sạn Beachside Boutique (25 Nguyễn Phan Vinh, Cẩm An, Hội An).