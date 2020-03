Huế kích hoạt 'Sở chỉ huy tiền phương' phòng chống Covid-19

Phao tin về dịch Covid-19 trên facebook bị phạt 10 triệu đồng

Chiều 13/3, ông Nguyễn Xuân Sơn, Giám đốc Sở TT&TT tỉnh TT-Huế, cho biết, Thanh tra Sở vừa làm việc với một chủ tài khoản mạng xã hội Facebook về việc đăng tải thông tin thất thiệt liên quan đến dịch Covid-19 tại địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế, gây hoang mang dư luận.

Trước đó, vào sáng 13/3, trên một tài khoản Facebook đăng tải nội dung: “Bà con chú ý! Những nơi mà có người bị cách ly tại Huế nên tránh và đi những nơi này…”. Không dừng lại ở đó, tài khoản Facebook này còn liệt kê "khống" ra một số quán ăn, hãng xe, tuyến đường, khu vực ở Huế gắn với “khuyến cáo” sai sự thật như đã nêu, gây hoang mang dư luận. Nguồn thông tin "khuyến cáo" được giới thiệu là từ một bác sĩ ở một bệnh viên đáng tin cậy ở Huế.

Sau một thời gian ngắn đăng nội dung thất thiệt liên quan Covid-19, chủ tài khoản đã được cơ quan chức năng tại Thừa Thiên Huế phát hiện, thông báo và đã xóa bỏ các bài viết. Tuy nhiên, thông tin thất thiệt này đã làm cho người dân địa phương hết sức bất an, lo lắng.

Đến trưa 13/3, Phòng An ninh Chính trị Nội bộ Công an tỉnh và Thanh tra Sở TT&TT phối hợp làm việc đối với N.Đ.T.A. (31 tuổi, trú tại phường An Cựu, Huế), chủ tài khoản Facebook nêu trên, về việc tung tin sai sự thật trên mạng xã hội.

Theo cơ quan chức năng, tại cơ quan Công an, chủ tài khoản Facebook này đã thừa nhận gây ra sự việc, ký cam kết không tái phạm; đồng thời, chấp nhận hình thức xử phạt hình chính (phạt tiền), với tổng số tiền 10 triệu đồng theo điểm a, Khoản 3, điều 64, Nghị định 174 năm 2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, công nghệ thông tin và tần số vô tuyến điện.