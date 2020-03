Ích Tiểu Vương – Hy vọng mới dành cho người cao tuổi mắc tiểu không tự chủ

Nguyên nhân nào dẫn đến tiểu không tự chủ ở người cao tuổi?

Tiểu không tự chủ ở người cao tuổi là sự rò rỉ nước tiểu ra bên ngoài không theo ý muốn. Dưới đây là một số nguyên nhân dẫn đến tình trạng này:

Bệnh lý về thần kinh

Tuổi càng cao càng dễ mắc bệnh đột quỵ, xơ hóa tủy,… đây đều là những nguyên nhân gây tổn thương, rối loạn hệ thần kinh, bao gồm cả dây thần kinh điều khiển hoạt động tiểu tiện, dẫn đến tiểu không tự chủ.

Chế độ ăn uống không hợp lý

Chế độ ăn uống nhiều chất kích thích bàng quang như cam, chanh, bưởi,... hay uống rượu, bia,... cũng là một trong những nguyên nhân dẫn đến tiểu không tự chủ.

Suy yếu cơ bàng quang

Mặc dù có nhiều nguyên nhân kể trên nhưng các chuyên gia cho biết, đây mới là nguyên nhân chủ yếu dẫn đến tiểu không tự chủ ở người cao tuổi. Bình thường, khi bàng quang đầy nước tiểu (400 - 620ml), cơ bàng quang sẽ gửi tín hiệu đến não bộ và có cảm giác buồn tiểu. Ở người cao tuổi, chức năng các cơ quan trong cơ thể suy giảm, bao gồm cả cơ bàng quang, làm rối loạn hoạt động tiểu tiện, chỉ một lượng nhỏ nước tiểu đã kích thích phản xạ đi tiểu, nếu không nhanh đến nhà vệ sinh sẽ dẫn đến tiểu không tự chủ.

Chế độ ăn hợp lý giúp giảm tiểu không tự chủ

Dùng thuốc

- Nhóm thuốc kháng cholinergic: Oxybutynin, tolterodine, darifenacin,.. giúp giãn cơ bàng quang, giảm tiểu không tự chủ. Tuy nhiên, chúng có thể gây ra tác dụng phụ như khô miệng, táo bón, mờ mắt, đỏ bừng mặt,...

- Nhóm thuốc chống trầm cảm ba vòng: Imipramin, duloxetine,… cũng thường được chuyên gia sử dụng để điều trị tiểu không tự chủ. Tuy nhiên, nhóm này hay gây ra tác dụng phụ như: Chóng mặt, ngủ gà, khô miệng, táo bón, bí tiểu,...

Tiểu không tự chủ bắt nguồn từ nguyên nhân chính là cơ bàng quang suy yếu, rối loạn, khiến bàng quang kích thích quá mức. Vì vậy, để hạn chế tình trạng này cần tăng cường trương lực cơ bàng quang, tăng lượng nước tiểu được chứa đựng. Tuy nhiên, những phương pháp hiện nay còn nhiều hạn chế, chỉ giúp giảm triệu chứng, chưa tác động được vào nguyên nhân “gốc rễ” gây bệnh. Vậy giải pháp hiện nay là gì?

Cải thiện tiểu không tự chủ ở người cao tuổi nhờ Ích Tiểu Vương

Đó là lý do thực phẩm bảo vệ sức khỏe Ích Tiểu Vương ra đời. Đây là giải pháp toàn diện, an toàn, mang lại hiệu quả bền vững cho người cao tuổi mắc tiểu không tự chủ. Sản phẩm có thành phần chính là bạch tật lê, với những tác dụng nổi bật sau:

Bạch tật lê làm tăng trương lực của cơ trơn, giúp bàng quang co giãn tốt, giữ được nhiều nước tiểu hơn. Đồng thời, bạch tật lê còn làm tăng sự dẻo dai của các cơ nâng đỡ bàng quang mà còn tăng trương lực của cơ co thắt ở cổ bàng quang, do đó làm giảm cảm giác buồn tiểu và giảm kích thích lên trung tâm mót tiểu ở đại não, cải thiện tình trạng tiểu không tự chủ, tiểu nhiều lần ở người cao tuổi hiệu quả.