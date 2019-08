Implant ALL On 4 – Giải pháp an toàn tiết kiệm cho người bị mất răng toàn hàm

Được đề xướng vào năm 1998 do bác sĩ Paulo Malo và hãng Implant Nobel Biocare, công nghệ cấy ghép răng Implant All On 4 đã trở thành giải pháp toàn diện, không đòi hỏi phẫu thuật ghép xương, xâm lấn, an toàn, hiệu quả, thời gian điều trị tối ưu và tiết kiệm nhất (giảm 25% chi phí so với phương pháp trồng răng thông thường) cho người bị mất răng.