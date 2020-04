Kết hợp kim ngân hoa, cam thảo trong các bài thuốc nâng cao đề kháng

Quảng cáo

Kết hợp Đông – Tây y

Mới đây, Bộ Y tế đã có văn bản số 1306/BYT-YDCT về việc Tăng cường phòng, chống bệnh viêm đường hô hấp cấp do SARS-Cov-2 bằng thuốc và các phương pháp YHCT. Văn nảy này hướng dẫn người dân và các cơ sở y tế tăng cường kết hợp Đông – Tây y trong việc phòng và hỗ trợ điều trị bệnh Covid-19. Văn bản cũng giới thiệu một số bài thuốc, một số công thức làm trà thảo mộc, trà xanh... để dùng hàng ngày.

Văn bản 1306 của Bộ Y tế nêu rõ: Lựa chọn thuốc cổ truyền, phương pháp y học cổ truyền (YHCT) trong phòng, hỗ trợ điều trị viêm đường hô hấp cấp tính do SARS-Cov-2 ban hành kèm theo công văn này tùy theo điều kiện về cơ sở vật chất, trang thiết bị và nhân lực của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh YHCT; kết hợp y học cổ truyền với y học hiện đại để nâng cao chất lượng khám chữa bệnh trong phòng, hỗ trợ điều trị viêm đường hô hấp cấp tính do SAR-Cov-2; đánh giá kết quả sử dụng thuốc cổ truyền, phương pháp YHCT hỗ trợ điều trị người bệnh viêm đường hô hấp cấp tính do SAR-Cov-2.

Các bài thuộc được Bộ Y tế giới thiệu có những vị thuốc với các thành phần thảo dược quý, nhưng lại rất quen thuộc và có sẵn ở Việt Nam như Kim ngân hoa, Cam thảo...

TS., Lương Y Phùng Tuấn Giang - Chủ nhiệm nhà thuốc Thọ Xuân Đường

Kết hợp Kim Ngân hoa – Cam thảo để tăng cường dược tính tốt

Kim Ngân hoa đã được nghiên cứu có các tác dụng như: Kháng khuẩn (ức chế đc nhiều loại vi khuẩn, virus và nấm), chống viêm giảm xuất tiết, giải nhiệt, hưng phấn trung khu thần kinh, hạ cholesterol trong máu, tăng bài tiết dịch vị và mật, thu liễm làm săn se, lợi tiểu.

Kim ngân hoa cũng có tác dụng hạ sốt do tăng biểu hiện của receptor PGE2 tại vùng trước của vùng dưới đồi. Kim ngân hoa còn có tác dụng giảm những tổn thương do quá trình oxy hóa các gốc tự do và tăng khả năng miễn dịch cho con người

Theo y học cổ truyền, Kim ngân hoa có vị ngọt, tính hàn. Quy kinh phế, vị, tâm, tỳ, đại trường. Có tác dụng thanh nhiệt giải độc, giải trừ ôn dịch. Thường được dùng để điều trị các chứng nhiễm khuẩn, virus gây bệnh cấp tính, sốt nóng, đau rát họng, ho, hội chứng kiết lỵ, mụn nhọt lở loét, phát ban.

Nhiều nghiên cứu khoa học đã chứng minh cam thảo có tác dụng như: giải độc, bảo vệ gan, chống loét đường tiêu hóa, chống co thắt cơ trơn ống tiêu hóa, kháng khuẩn, kháng Histamin, chống thoái hóa mỡ ở gan, giảm Lipid máu, chống rối loạn nhịp tim.

Theo y học cổ truyền, cam thảo có vị ngọt, tính bình. Quy kinh Tỳ, Vị, Phế, Tâm. Có tác dụng bổ trung ích khí, nhuận phế chỉ khát, hoãn cấp chỉ thống, thanh nhiệt giải độc.

Cam thảo vừa có thể bổ vừa có thể tả, vừa chữa vào biểu vừa chữa vào lí, vừa có khả năng thăng (đi lên) vừa có khả năng giáng (đi xuống). “Hữu bổ hữu tả, năng biểu năng lí, khả thăng khả giáng”.

Cam thảo có vị ngọt (cam), tính bình, bổ tỳ vị bất túc, tả tâm hỏa (hỏa cấp, cần phải hoãn lại, cam thảo có tính bình, năng hoãn).

Cam thảo thông 12 kinh, giải độc trăm thứ dược. Phàm giải độc dược, dùng nước sắc cam thảo uống nguội, nếu uống nóng không có tác dụng.

Theo Lương y Phùng Tuấn Giang – Chủ nhiệm nhà thuốc Thọ Xuân Đường, trong đơn thuốc sẽ có phối ngũ, điều này sẽ giúp các vị thuốc khống chế được độc tính của nhau cũng như phát huy tối đa tác dụng.

Cam thảo có thể phối ngũ với rất nhiều vị thuốc khác, làm tăng tác dụng của các vị thuốc khác lên… Vì tác dụng như thế nên cam thảo còn có tên gọi là Quốc lão, là một vị thuốc vương dược, là vị thuốc thông dụng hàng ngày của các thầy thuốc y học cổ truyền hiện nay.

Có thể kết hợp cam thảo, kim ngân hoa và hạ khô thảo để tạo nên những thức uống, bài thuốc có tác dụng tốt nhất.

Nếu như cam thảo, kim ngân hoa có nhiều tác dụng tốt như đã nói ở trên, thì hạ khô thảo có tác dụng thanh nhiệt, giải độc, lợi tiểu, tiêu viêm.

Khi phối hợp bài thuốc trong YHCT là sử dụng Quân, Thần, Tá, Sứ để tăng tác dụng của nhau lên. Từng vị thuốc khi dùng riêng đã có tác dụng tốt, nhưng, khi sử dụng đúng, mang tính tổ hợp thì tác dụng chữa bệnh của tổ hợp này tăng gấp rất nhiều lần. Đấy là lý do khi chúng ta sử dụng 3 vị này kết hợp với nhau lại hiệu quả hơn sử dụng từng vị.

