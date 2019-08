Khám phá công dụng tuyệt vời của hồng sâm trong Hồng Sâm Nano Curcumin

Quảng cáo

Được đánh giá là sản phẩm ưu việt so với các loại nhân sâm, bạch sâm thì hồng sâm phù hợp với nhiều đối tượng người dùng hơn. Các sản phẩm từ hồng sâm được chế biến thành nhiều dạng khác nhau, được kết hợp với nhiều nguyên liệu khác để phục vụ nhiều mục đích hơn. Hồng sâm có rất nhiều công dụng như phòng chống nhiều loại bệnh.

Theo nhiều kết quả cho thấy, hồng sâm không chỉ hiệu quả trong ngăn ngừa ung thư mà nó có chứa các chất Ginsenoside Rh2 và Rg3 có tác dụng làm giảm, ức chế quá trình phát triển lây lan. Đối với cơ thể con người, hồng sâm còn chống lão hóa, tăng cường thể lực. Nguyên nhân gây lão hóa do gốc tự do, tuy nhiên trong thành phần hồng sâm lại chứa thành phần tiêu diệt gốc tự do nên rất có hiệu quả trong quá trình kéo dài sắc đẹp, tươi trẻ.

Ngoài ra, hồng sâm cũng giúp nhanh chóng phục hồi cơ thể, tăng sức đề kháng và miễn dịch. Hồng sâm có tác dụng rất tốt cho bệnh tiểu đường, thành phần có chứa saponin tác dụng loại bỏ chất Alloxan và chất Streptozotocin là nguyên nhân gây ra các bệnh đường huyết, giảm đái tháo đường.

Đối với trẻ em, hồng sâm giúp tăng sức đề kháng, kháng viêm, giảm ốm, bệnh tật. Với những người hay uống rượu bia, hồng sâm giúp gan tránh độc tính, đó chính là nhờ saoponin có trong hồng sâm làm tăng hoạt động enzym liên quan đến sự thoái hóa Ethanol và Acetaldehyd. Hiểu về những công dụng tuyệt vời của hồng sâm, Công ty cổ phần dược phẩm quốc tế Việt Nam Anh Quốc Trường Đại Hưng đã nghiên cứu và phát triển ra dòng thực phẩm bảo vệ sức khỏe Hồng sâm Nano Curcumin. Sản phẩm được tiếp thị bởi công ty Cổ phần Dịch vụ và Thương mại VTH Việt Nam. Sản phẩm được áp dụng công nghệ Nano kết hợp với hồng sâm và nghệ giúp tăng cường sức khỏe, chống lão hóa, tăng sức đề kháng, nâng cao hệ miễn dịch cơ thể. Sản phẩm giúp người dùng giảm mệt mỏi, suy kiệt, nâng cao sức đề kháng, người sau phẫu thuật xạ trị, truyền hóa chất. Đặc biệt là người ốm yếu, người suy dinh dưỡng, trẻ em đang trong giai đoạn phát triển chiều cao và trí não.

Hồng sâm Nano Curcumin được Cục An toàn Thực phẩm – Bộ Y tế cấp phép và được tiếp thị bởi Công ty Cổ phần Dịch vụ Thương mại VTH Việt Nam. Công ty là doanh nghiệp đi đầu trong việc nghiên cứu và phát triển các sản phẩm thực phẩm hỗ trợ và chăm sóc sức khỏe dành cho mọi lứa tuổi. Các sản phẩm của Công ty đều được đội ngũ các chuyên gia về dinh dưỡng nghiên cứu, kiểm nghiệm về công dụng cũng như chất lượng đối với sức khỏe con người. Vì vậy người tiêu dùng có thể hoàn toàn yên tâm khi sử dung sản phẩm. Sản phẩm của: Công ty cổ phần dược phẩm quốc tế Việt Nam Anh Quốc Trường Đại Hưng. Đơn vị hỗ trợ truyền thông và tiếp thị sản phẩm: Công ty Cổ phần Dịch vụ và Thương mại VTH Việt Nam Địa chỉ: Nhà số 278/6/9 đường Thống Nhất, Phường 16, Quận Gò Vấp, TP Hồ Chí Minh Văn phòng đại diện: Đội 12B, xóm Nội, thôn Thuận Tốn, xã Đa Tốn, huyện Gia Lâm, TP Hà Nội Website: http://vthvietnam.com/

Nguyễn Hà