Khám phá những nguyên tố làm nên kỳ diệu trong bùn khoáng Biển Chết

Hàm lượng khoáng chất trong nước biển Chết chênh lệch đáng kể so với nước của các đại dương. Trong khi muối biển thường có hơn 90% là Sodium (Natri) thì muối từ Biển Chết chỉ chứa 8% Sodium, phần còn lại là khoáng chất quý như Ma-giê, Kali, Canxi, Brom, Mangan, Kẽm…

Nước biển Chết chứa tổng cộng 21 loại khoáng chất, trong đó có 12 loại không thể tìm thấy trong các bất kỳ đại dương nào. Mỗi loại khoáng chất ẩn mình trong nước Biển Chết là một chiến binh thầm lặng trong cuộc chiến đấu giữ gìn sự trẻ trung và khỏe mạnh cho làn da. Chúng có khả năng làm chậm quá trình lão hóa, giảm viêm, tăng khả năng lành da, dưỡng da, thải độc và giúp da khỏe mạnh.

Khoáng chất biển Chết tồn tại trong sản phẩm DeAura D’or Mystere

Magiê (53%) - Tấm lá chắn phòng vệ vững chắc

Magiê (Mg) có khả năng hoạt hóa khoảng 350 loại enzyme (men chuyển hóa), tất cả vitamin nhóm B cùng một số chất đạm nhằm kích thích hệ miễn dịch, bảo vệ các tế bào da tránh khỏi sự xâm nhập của các kim loại nặng từ môi trường ô nhiễm như khói xe, khí thải nhà máy, bụi đường...

Chúng ta đều biết, vitamin E là chất chống oxy hóa mạnh mẽ và là kẻ thù của các gốc tự do gây lão hóa da. Tuy nhiên, vitamin E có thể thất thoát do nhiều tác động bên trong lẫn bên ngoài cơ thể. Magiê giúp bảo tồn nguyên vẹn lượng vitamin E trong da, từ đó nâng cao hiệu quả tiêu diệt các gốc tự do, tăng độ đàn hồi và sự mịn màng, tươi trẻ.

Kali (37%) - Nguồn năng lượng khổng lồ

Để chống lại stress và ô nhiễm không khí, ô nhiễm môi trường, làn da cần được cung cấp một nguồn năng lượng đầy đủ. Nói đến việc kiến tạo năng lượng cho cơ thể chính là nói đến Kali.

Kali được ví von là “yếu tố tạo ẩm tự nhiên”, cũng là nhân tố kích thích sự trao đổi chất và cân bằng quá trình giữ nước - nguồn năng lượng cho mọi hoạt động của da. Thiếu Kali, liên kết giữa các tế bào da trở nên lỏng lẻo sẽ tạo thành những rãnh nhăn, nếp gấp ở mắt, môi, khóe miệng, da trở nên thô ráp nứt nẻ và dần mất đi độ đàn hồi.

Natri (8%) - Cỗ máy vận chuyển nước chuyên cần, mẫn cán.

Natri là chất hút ẩm mạnh mẽ, giống như một cỗ máy bơm, hút độ ẩm và dinh dưỡng từ những vùng da sâu lên tận biểu bì, giúp vùng bề mặt da trông căng mọng.

Các khoáng chất còn lại (2%) - Những binh sĩ quả cảm, trung thành

Ngoài các hoạt chất chính kể trên, nước Biển Chết còn chứa nhiều khoáng chất quý rất tốt cho sức khỏe làn da như Kẽm điều tiết bã nhờn, kích thích liền sẹo; Canxi thúc đẩy quá trình tái tạo tế bào bảo vệ da; Lưu Huỳnh khử trùng, sát khuẩn, đào thải độc tố; Brôm làm dịu, làm mới tế bào da thương tổn,...