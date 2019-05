Khi nhân viên y tế tự nguyện báo cáo sự cố y khoa

Sáng ngày 18/5, tại hội nghị quản lý chất lượng “Ứng dụng các giải pháp thông minh trên nền tảng số vào công tác quản lý bệnh viện” do bệnh viện Hoàn Mỹ Sài Gòn tổ chức, hội khoa học kinh tế Y tế Việt Nam đã báo cáo và đánh giá kết quả việc đưa vào triển khai thí điểm phần mềm báo cáo sự cố y khoa tại các BV t trong thời gian qua đã mang lại hiệu quả đáng khích lệ.

Tâm lý “né tránh sự cố” được xem là tâm lý chung của đại đa số mọi người trong nhiều lĩnh vực xã hội, trong lĩnh vực y tế cũng không ngoại lệ.Theo các chuyên gia, sự cố y khoa là các tình huống không mong muốn xảy ra trong quá trình chẩn đoán, chăm sóc và điều trị do các yếu tố khách quan, chủ quan mà không phải do diễn biến bệnh lý hoặc cơ địa người bệnh, tác động sức khỏe, tính mạng của người bệnh.Nó luôn luôn tồn tại một cách song song trong các hoạt động khám chữa bệnh; nơi nào có hoạt động khám chữa bệnh thì nơi đó luôn tiềm ẩn sự cố y khoa, dù văn minh đến thế nào. Do đó cần thẳng thắng nhìn nhận, đối diện cũng như rút ra bài học từ những sự cố y khoa. “Đối với Mỹ - một đất nước được xem là phát triển bậc nhất nhưng sự cố y khoa là 1 trong top 10 nguyên nhân gây chết người bệnh. Mỗi năm có từ 48.000-100.000 người tử vong do sự cố y khoa, liên quan trực tiếp hay gián tiếp”, đại diện Hội khoa học Kinh tế Việt Nam nói.

Số lượng báo cáo tăng thể hiện việc các BV đã thẳng thắng nhìn nhận và trung thực với các sự cố y khoa. Từ đó rút ra những bài học kinh nghiệm trong vận hành và quản lý bệnh viện, chăm sóc sức khỏe bênh nhân. Thời gian gần đây, việc thúc đẩy nâng cao an toàn người bệnh và giảm sự cố y khoa là một trong những tiêu chí được Bộ Y tế đặc biệt đẩy mạnh thông qua việc ban hành nhiều thông tư về nâng cao chất lượng khám chữa bệnh và báo cáo sự cố y khoa. Gần đây nhất, trong 83 tiêu chí quản lý chất lượng bệnh viện được ban hành, có 2 tiêu chí quy định cụ thể về việc thiết lập hệ thống báo cáo sự cố y khoa, phòng ngừa và nêu ra các giải pháp khắc phục sự cố y khoa ở bệnh viện.

Từ đó, hội Khoa học kinh tế Y tế Việt Nam xin chỉ đạo của Cục khám chữa bệnh, phối hợp với Cục cũng như tập hợp những người làm quản lý chất lượng chuyên trách đưa vào thí điểm việc ứng dụng phần mềm báo cáo sự cố y khoa (Dr5- STAR), khuyến khích mọi người báo cáo và đề ra hướng khăc sự cố ngay tại hiện trường xảy ra sự việc. “Chúng tôi đã phối hợp với bệnh viện Nhân dân 115 TPHCM xây dựng và các bệnh viện như BV ĐKTP Vinh, BVĐK Bà Rịa.. để từng bước xây dựng, thử nghiệm và hoàn thiện trong lộ trình 3 năm. Số lượt báo cáo sự cố y khoa tính đến hiện tại đã tăng gấp vài trăm lần so với trước”, các chuyên gia cho biết.

Lãnh đạo bệnh viện có thể nắm bắt gần như lập tức khi có sự cố y khoa xảy ra.

Với lợi ích triển khai và đáp ứng đầy đủ yêu cầu của Bộ Y tế, đạt mức 5 các tiêu chí liên quan đến quản lý sự cố; khuyến khích đa số nhân viên tham gia báo cáo sự cố; số lượng báo cáo tăng nhờ sự tham gia của mọi đối tượng và trong lĩnh vực. Do đó lãnh đạo và quản lý nhanh chóng nắm bắt rõ hoạt động của bệnh viện để kịp thời chỉ đạo. Các sự cố được quản lý theo đúng nguyên tắc khoa học và kinh nghiệm quốc tế nên bảo đảm không bỏ sót hậu quả và nguyên nhân. Dr5-STAR có ưu điểm nổi bật là tích hợp công cụ phân tích giúp tìm ra nguyên nhân gốc để tránh lặp lại. Phiên bản ứng dụng trên điện thoại thông minh giúp việc báo cáo, cập nhật tiến độ khắc phục thuận tiện. Người liên quan nhận thông tin phản hồi ngay trên điện thoại di động. Đây là 2 yêu cầu quan trọng để bệnh viện triển khai thành công hệ thống báo cáo sự cố.

Theo ThS Nguyễn Trúc Cường (Trưởng phòng quản lý chất lượng BV Hoàn Mỹ Sài Gòn), tính đến thời điểm hiện tại, 100% các khoa phòng của bệnh viện đều đã tham gia báo cáo sự cố, số lượng sự cố được báo cáo tăng gấp 3 lần so với trước. “Qua đó cán bộ nhân viên tiết kiệm thời gian, tiện lợi trong việc báo cáo, ban giám đốc phê duyệt trực tiếp một cách nhanh chóng tức thời qua phần mềm. Từ đó góp phần giảm thiểu những sự cố y khoa xảy ra trong bệnh viện cũng như góp phần gia tăng chất lượng phục vụ người bệnh theo chủ trương của Bộ Y tế”, ThS Cường nói.

Yến Nhi