Khỏi viêm đại tràng sau hơn 20 năm bị hành hạ

Sống chung với bệnh viêm đại tràng 23 năm khổ sở vô cùng, mất ăn, mất ngủ vì các triệu chứng đau bụng, đi ngoài, trướng bụng, đầy hơi, ăn không tiêu cứ liên tục hành hạ. Mặc dù điều trị đủ các loại thuốc nhưng không đỡ, tôi nghĩ phải sống chung với bệnh và kiêng khem đết hết đời, nhưng không ngờ lại chấm dứt hoàn toàn một cách thần kỳ, Bác Phạm Thị The (71 tuổi ở số nhà 253, đường Quyết Thắng, tổ dân phố 18, phường Trung Sơn, TP. Tam Điệp, Ninh Bình) tâm sự.

Xem video bác The chia sẻ tại đây

Sợ đi khám

Bị bệnh lâu năm, nên tôi rất sợ đi khám, vì mỗi lần đi khám thì tình trạng bệnh lại nặng thêm và lúc nào cũng lo biến chứng thành ung thư đại trực tràng, hơn nữa lại phải uống thêm nhiều thứ thuốc vào người mệt lắm.

13 năm bị viêm đại tràng, khiến bác The phải ăn uống kiêng khem khổ sở, hơn nữa cứ ăn nhiều một chút, ăn đồ lạ, nhiều đạm, dầu mỡ là y như rằng lại đau bụng, đi ngoài nên người gầy yếu, chỉ còn hơn 43kg.

“Cuộc sống của tôi gần như bị đảo lộn sau khi bị viêm đại tràng, vì ăn uống phải kiêng khem nên nhiều khi thích ăn cũng không dám ăn nhiều, thậm chí những đồ ăn ngon con cháu phải nấu riêng cho tôi một ít. Lúc nào cũng chỉ sợ ăn vào là lại đau bụng, đi ngoài, bụng căng tức, óc ách không tiêu,… Nhiều hôm ăn đồ lạ, đồ tanh tôi, rau sống là ngồi trong nhà vệ sinh cả tiếng đồng hồ, ngày đi hàng chục lần” bác The chia sẻ.

Suốt 13 năm bác The chịu đựng bệnh viêm đại tràng, người gầy dộc đi vì những cơn đau bụng hành hạ, ăn uống lại không tiêu được, có khi ăn cái gì cho ra cái đấy.

Hết bệnh sau 3 tháng

“Con tôi mua về cho mấy hộp men vi sinh của Nhật Bản về cho uống. Những triệu chứng trong tờ hướng dẫn sử dụng rất giống tôi: ăn vào là đau bụng, có lúc đau quặn, đau âm ỉ, óc ách, phân lúc táo, lúc lỏng, lúc nát, sống, ngày đi vệ sinh vài lần, ăn đồ lạ có thể đi đến cả chục lần, hay có cảm giác đầy bụng, trướng hơi,… do đó tôi nghĩ đây đúng là cách chữa cho bệnh của mình rồi”.

Hy vọng cách chữa này sẽ giúp mình thoát khỏi bệnh viêm đại tràng, bác The rất cẩn thận, bác gọi điện ngay đến tổng đài nhờ tư vấn kỹ hơn và được các chuyên viên tư vấn giải thích rõ ràng về nguyên nhân và hướng dẫn cách điều trị. Sau bao nhiêu năm đã quá chán nản với việc dùng thuốc Tây y, Đông y nay được hướng dẫn sử dụng một loại men vi sinh Bifina của Nhật Bản rất đơn giản, sản phẩm của một hãng dược nổi tiếng của Nhật, nên bác nuôi hy vọng khỏi bệnh.

“Mỗi ngày tôi dùng 3 lần vào buổi sáng - trưa - tối. Thực ra, ban đầu tôi cũng không chắc chắn uống bao lâu sẽ đỡ, nhưng vẫn nghe theo tư vấn. Tôi uống được 1 tuần thì thấy bụng dạ nhẹ nhõm, tình trạng đau bụng cũng thưa dần. Hết tuần thứ 2 thì không còn cảm giác đầy bụng, các triệu chứng thuyên giảm rõ rệt, đặc biệt là cảm giác óc ách, khó tiêu không còn. Giảm đến 80% chứ không ít. Tôi thấy lạ quá, mới gọi điện lại tổng đài, thắc mắc tại sao tôi uống thuốc này lại nhậy vậy, hay các cô cho tôi dùng thuốc Tàu”, bác The nói.

Lúc này, bác The mới biết rằng sản phẩm đang uống được sản xuất với công nghệ hoàn toàn khác biết các sản phẩm thông thường, nên hiệu quả cao. Lúc này yên tâm với sản phẩm, bác The tiếp tục kiên trì dùng đến hết tháng thứ 2 thì các triệu chứng gần như không còn, ăn uống thoải mái hơn, các cơn đau bụng rất ít khi xuất hiện. Hết liệu trình 3 tháng như nhà sản xuất khuyến cáo, bệnh viêm đại tràng của bác The đã chấm dứt hoàn toàn.

Bác The vui mừng nói: “Trong thời gian dùng sản phẩm, tôi thấy rất hiệu quả, bụng dạ nhẹ nhõm, êm ru, ăn uống thoải mái không phải kiêng khem như trướ nữa, phân thành khuôn, ngày đi vệ sinh 1 lần. Sức khỏe và sức đề kháng của tôi cũng tốt lên rất nhiều. Tôi ăn uống ngon miệng, lên cân, da dẻ, thần thái cũng tốt lên rõ rệt. Đến bây giờ, tôi thấy yêu đời hơn bao giờ hết”.

