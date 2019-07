Không cần 1 viên thuốc, bị những bệnh này dùng 'thần dược' nước gừng nóng

Quảng cáo

Thỉnh thoảng, bạn có thể lại bị một căn bệnh nhỏ nào đó tấn công gây khó chịu, trong nhiều trường hợp phổ biến, đừng vội dùng thuốc điều trị mà hãy thử dùng nước gừng nóng , nhiều tình trạng bệnh đơn giản có thể được giải quyết, chữa khỏi.Ngâm chân trong nước gừng nóng, để mực nước cao ở mức có thể được làm ngập xương mắt cá chân. Khi ngâm, thêm muối và giấm vào nước gừng nóng, và thêm nước nóng liên tục, ngâm cho đến khi chân có màu hồng đỏ. Phương pháp này có tác dụng đáng kể đối với các chứng bệnh phát sinh do cảm lạnh, đau đầu và ho.Đầu tiên, sau khi xuất hiện các triệu chứng đau, bạn có thể thêm một chút muối và giấm vào nước gừng nóng, sau đó sử dụng một chiếc khăn ngâm trong nước và áp (đắp) nó vào khu vực bị đau, thực hiện nhiều lần.Phương pháp này có thể làm cho các cơ thay đổi từ từ từ, chúng được thư giãn, giảm căng thẳng và thư giãn, thả lỏng các cơ, việc này có thể làm giảm đau rất nhiều.Trước khi đi ngủ mỗi ngày, rửa hậu môn và vùng xung quanh bằng nước gừng nóng, sau đó uống 1 - 2 cốc nước gừng nóng trong khoảng 10 ngày để loại bỏ chứng giun đũa.Khi ăn quá nhiều đồ ăn có tính hàn, bạn sẽ dễ mắc phải các căn bệnh liên quan đến tiêu hóa như buồn nôn, đau bụng, tiêu chảy,… Lúc này, nếu có sẵn gừng trong bếp thì bạn có thể tận dụng nguyên liệu này để giảm nhanh cơn khó chịu mà không cần phải mua thêm thuốc.Uống một cốc nước gừng nóng sẽ giúp cơ thể bạn tăng quá trình vận chuyển thức ăn giúp tiêu hóa dễ dàng mà không gây co thắt quá mức. Ngoài ra, enzym trong gừng còn có tác dụng phân hủy protein thành các amino acid, loại bỏ chuỗi peptid lạ chống dị ứng thức ăn.Mùi hôi chân có thể khiến bạn mất tự tin, làm phiền những người xung quanh. Nếu bị triệu chứng này, bạn nên áp dụng bài thuốc chữa hôi chân bằng cách sau đây.Nhúng ngâm chân vào nước gừng nóng, thêm một chút muối và giấm khi ngâm. Duy trì việc ngâm chân khoảng 15 phút, lau khô, sau đó có thể bôi chút phấn rôm lên chân, mùi hôi có thể được nhanh chóng loại bỏ.Dùng nước gừng nóng để uống thay trà có thể giúp cơ thể tăng tốc độ lưu thông máu và tiêu hóa, phân giải và loại bỏ rượu. Bạn cũng có thể thêm một lượng mật ong thích hợp vào nước gừng nóng để giảm bớt hoặc loại bỏ cơn say nhanh chóng hơn.Sử dụng nước gừng nóng để thay thế trà, uống khoảng 2 - 3 lần/ngày, thường là uống khoảng 6 - 9 lần, bạn sẽ có cảm giác bề mặt vết loét có thể khô lại và biến mất, tình trạng da miệng sẽ dần hồi phục.Trong trường hợp bạn bị sâu răng tấn công, nếu phát hiện sớm, hãy cố gắng súc miệng bằng nước gừng nóng mỗi ngày vào buổi sáng và tối. Nếu tình trạng cần phải xử lý nhanh chóng thì có thể uống nhiều lần trong ngày thay cho trà.Phương pháp này không chỉ có hiệu quả trong việc bảo vệ răng, mà còn có thể giúp bạn ngăn ngừa và điều trị sâu răng.Nhiều người bị nổi mụn trứng cá khá nhiều trên mặt, đặc biệt là thanh thiếu niên. Trong trường hợp này, bạn có thể thử áp dụng bài thuốc từ nước gừng bằng cách rửa mặt bằng nước gừng nóng mỗi ngày vào sáng và tối, kiên trì trong khoảng 60 ngày, mụn sẽ biến mất.Phương pháp này cũng có tác dụng trị liệu nhất định đối với tàn nhang và da khô.Bị gầu gây ngứa và mất thẩm mĩ, đặc biệt ở nhóm người có làn da khô và xuất hiện nhiều hơn trong mùa đông. Trong trường hợp này, hãy nhẹ nhàng làm ẩm tóc rồi dùng nước gừng xòa đều lên đầu, sau đó gội đầu bằng nước gừng nóng, xả lại thật sạch để ngăn ngừa gàu.Ngoài ra, nếu bạn thường xuyên gội đầu bằng nước gừng nóng, cũng có tác dụng trị liệu nhất định đối với chứng hói đầu.Khi có các triệu chứng huyết áp cao xuất hiện, bạn có thể ngâm chân bằng nước gừng nóng trong khoảng 15 phút. Nước gừng nóng làm ướt chân, ngâm như vậy có thể khiến các mạch máu giãn ra và khiến huyết áp hạ dần xuống đến mức cân bằng.

Hòa Thuận (tổng hợp)