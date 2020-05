Không muốn cả nhà 'rước ung thư vào người’ thì bỏ ngay cách nấu nướng này

Khi chiên/rán đồ ăn, lượng dầu sử dụng rất lớn và sẽ còn lại rất nhiều. Hầu hết mọi người sẽ không muốn đổ nó mà thường tiết kiệm cho lần tiếp để nấu ăn hoặc chiên. Trên thực tế, đây là một cách làm rất sai. Dầu được sử dụng có chứa các chất có hại khác nhau, chẳng hạn như acrylamide. Nếu những chất béo này tiếp tục được làm nóng, chúng sẽ tiếp tục tạo ra chất gây ung thư. Ảnh minh họa: Internet

Nhà bếp là một nơi tuyệt vời để nấu ba bữa ăn ngon mỗi ngày cho gia đình. Nhiều người nghĩ rằng nấu ăn là một việc rất đơn giản. Tuy nhiên, một số thói quen nhỏ và vô tình khi nấu ăn, sẽ không chỉ làm giảm đáng kể dinh dưỡng của thực phẩm mà thậm chí giải phóng các chất gây ung thư... làm tăng nguy cơ ung thư Nhiều người có thói quen này khi nấu ăn - một phần do ngại đánh rửa nồi, một phần là để tiết kiệm thời gian. Đặc biệt là khi chuẩn bị vài món ăn cùng lúc, bước này thường bị bỏ qua. Thói quen nấu ăn tưởng chừng như tiết kiệm thời gian này lại vô cùng bất lợi cho sức khỏe.Nếu bạn không rửa chảo sau khi nấu, dư lượng thực phẩm và chất béo còn lại trong món ăn trước đó đã được làm nóng ở nhiệt độ cao, dễ tạo ra chất benzopyrene - một chất gây ung thư. Đồng thời, việc không rửa nồi để nấu tiếp món khác còn ảnh hưởng đến màu sắc và mùi vị của món ăn tiếp theo.Khi chiên/rán đồ ăn, lượng dầu sử dụng rất lớn và sẽ còn lại rất nhiều. Hầu hết mọi người sẽ không muốn đổ nó mà thường tiết kiệm cho lần tiếp để nấu ăn hoặc chiên.Trên thực tế, đây là một cách làm rất sai. Dầu được sử dụng có chứa các chất có hại khác nhau, chẳng hạn như acrylamide. Nếu những chất béo này tiếp tục được làm nóng, chúng sẽ tiếp tục tạo ra chất gây ung thư, chủ yếu là benzopyrene và một số aldehyd, hợp chất dị vòng...Tốt nhất chỉ nên sử dụng dầu một lần. Khi nấu nướng, nếu nhiệt độ dầu được kiểm soát, có thể sử dụng tối đa 2 - 3 lần.Để thực phẩm nhanh chín và mềm hơn các bà nội trợ thường đậy kín vung nồi khi chế biến món xào. Nhưng đây lại là thói quen được cần phải bỏ gấp vì không chỉ khiến đồ ăn mất đi chất dinh dưỡng mà còn gây hại cho sức khỏe cả gia đình.Khi nấu dù bạn cẩn thận đến mấy cũng không tránh được việc sản sinh ra lượng khói lớn - quá trình của việc đun nấu dầu và thức ăn ở nhiệt độ cao.Nhiều nghiên cứu đã chứng minh, khói dầu gây hại cho sức khỏe không khác gì khói thuốc lá, nếu hít nhiều sẽ gây ra các triệu chứng như buồn nôn, tức ngực, đau đầu. Về lâu dài có nguy cơ cao bị ung thư phổi.Để hạn chế điều này bạn hãy tập thói quen mở nắp vung nồi khi đun nấu, phòng bếp cũng cần được thông thoáng bằng cách mở cửa sổ hoặc lắp đặt hệ thống hút mùi.Khoa học đã chứng minh, các loại thực phẩm giàu carbohydrate, ít protein như khoai tây, bánh mì,... khi tiếp xúc với dầu ăn ở nhiệt độ cao sẽ tạo ra acrylamide - chất gây ung thư đường ruột nghiêm trọng.Nồi, chảo có chất chống dính rất tiện ích khi nấu ăn. Ở nhiệt độ thường các chất chống dính này không gây hại cho sức khỏe, nhưng khi bị làm nóng từ 300 độ C - 500 độ C thì hợp chất chống dính này sẽ tạo ra lớp khói có chứa các phức chất Perfluoisobutylene, Perfluorooctanoic Acid PFOA và Carbonylcloride nguyên nhân của ung thư.Khi sử dụng nồi, chảo chống dính cũng không nên dùng các dụng cụ bằng kim loại để khuấy, đảo hoặc cọ rửa vì vô tình sẽ làm xước bề mặt chống dính làm cho chất chống dính bị trộn lẫn vào thức ăn gây hại cho sức khỏe.Lạp xưởng, thịt muối, thịt dăm bông (jambon) thường chứa khá nhiều muối, cholesterol và các axít béo no không tốt cho tim mạch và các bệnh liên quan đến chuyển hoá lipit máu. Không nên ăn rán các thức ăn vì chúng chứa Nitrorat ammoni, nếu chiên, rán sẽ sinh ra chất gây ung thư Trong món nướng có chứa chất HCAs hay còn gọi là heterocyclic amines, chính là chất hóa học độc hại gây ung thư . Đặc biệt khi nướng thịt, phần mỡ trong thịt tan chảy xuống than tạo nên khói độc ám vào miếng thịt sẽ dễ tạo ra chất gây ung thư và các bệnh về đường hô hấp. Những phần thịt đã bị cháy đen chứa nhiều chất hóa học gây ung thư nhất, vì vậy hãy loại bỏ chúng trước khi ăn.Một số người có thói quen chiên, rán thực phẩm trong chảo dầu bốc khói với suy nghĩ dầu nóng sẽ làm món ăn ngon hơn. Tuy nhiên, khi dầu ăn bị bốc khói tức là nhiệt độ lúc đó của dầu đã trên 200 độ C. Nhiệt độ cao không những phá huỷ tác dụng chống oxy hóa của dầu và các thành phần dinh dưỡng trong thực phẩm mà còn sản sinh ra peroxide tác nhân gây ung thư.Trong bất kỳ trường hợp nào, nấu lâu quá mức hoặc lửa quá to sẽ làm cho các thực phẩm thay đổi bản chất của carbohydrates và chất béo, từ đó sản sinh ra chất gây ung thư. Ví dụ như món canh, nếu nấu quá lâu, sôi đi sôi lại, không chỉ làm cho nhiều vitamin bị phá hỏng, mà còn làm cho hàm lượng các chất độc hại nhiều hơn và đậm đặc hơn, nấu già lửa cũng được xem là nguyên nhân gây ung thư Nhiều người nghĩ rằng tất cả các dầu ăn trên thị trường đều giống nhau. Song điều này là hoàn toàn sai lầm. Theo đó, các thương hiệu kém uy tín hoặc dầu ăn tự làm được bán giá rẻ thường khả năng cao được tạo ra từ nguyên liệu bẩn, mốc không đảm bảo. Chúng chứa rất nhiều aflatoxin là chất gây ung thư số 1 cho cơ thể.Tiêu thụ muối quá mức có thể dễ dàng dẫn đến tăng thể tích máu và tăng áp lực bên trên thành mạch máu, dẫn đến tăng huyết áp và xơ cứng mạch máu.Các khảo sát cho thấy có mối tương quan tích cực giữa lượng muối và nguy cơ ung thư dạ dày . Nói cách khác, bạn càng ăn mặn bạn càng dễ bị ung thư dạ dày. Bởi vì áp suất thẩm thấu cao của muối ăn làm hỏng niêm mạc dạ dày, gây ra một loạt các thay đổi bệnh lý.Với mục đích tiết kiệm điện, nhiều người sẽ tắt máy hút mùi ngay sau khi nấu, nhưng như mọi người đều biết, đây là một cách sai lầm! Dầu ăn chắc chắn sẽ tạo ra khói dầu và những khói dầu này chứa nhiều chất độc hại. Chúng là một yếu tố quan trọng trong việc gây ung thư phổi, và máy hút mùi là một công cụ quan trọng giúp chúng ta hút các chất độc hại này.Nhưng máy hút mùi đang hoạt động không thể hút khói ngay lập tức trong không khí, nghĩa là sau khi chúng ta nấu xong, vẫn còn rất nhiều khói trong bếp. Nếu tắt ngay lập tức, khói sẽ không bị hút hoàn toàn và tồn tại trong không khí. Nếu cơ thể con người hấp thụ khói này trong một thời gian dài, rất dễ gây ra nhiều loại bệnh