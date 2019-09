Không muốn 'chết oan' thì đừng dùng lò vi sóng theo cách này

Quảng cáo

Trong quá trình gia nhiệt của lò vi sóng, chất lỏng bên đạt áp suất cao mà không có chỗ thoát hơi, giống như một nồi áp suất thu nhỏ, đến mức trứng có thể phát nổ. Thậm chí đáng sợ hơn, trứng sẽ không vỡ trong lò vi sóng trong khi nó được làm nóng, nhưng sau đó, nó có thể nổ trên tay, trên đĩa hoặc thậm chí trong miệng của bạn. Ảnh minh họa: Internet

Thịt gà có nguy cơ nhiễm khuẩn Salmonella - một vi khuẩn nguy hiểm với sức khỏe con người. Vì vậy, thịt gà luôn được khuyến cáo phải nấu chín kỹ để loại bỏ chúng. Nhưng với cơ chế làm nóng của lò vi sóng là truyền nhiệt từ trong ra ngoài, không nấu chín đều tất cả các phần của thịt, nên vi khuẩn có khả năng sống sót và gây hại. Ảnh minh họa: Internet

Cà rốt có chứa các chất như magie, sắt, selen… Dưới tác động của lò vi sóng những chất này có thể gây ra ngọn lửa, không những gây nguy hiểm cho người sử dụng mà còn làm giảm tuổi thọ của lò vi sóng. Ảnh minh họa: Internet

Theo các nhà nghiên cứu khoa học về lĩnh vực dinh dưỡng thì không nên cho nấm vào lò vi sóng để làm chín hoặc hâm nóng. Khi nấm được hâm nóng, các vi chất dinh dưỡng bên trong sẽ biến đổi thành nhiều hợp chất gây khó tiêu trong dạ dày. Ảnh minh họa: Internet

Cửa lò không đóng kín sẽ dẫn đến nhiều nguy hiểm tiềm ẩn khi sóng viba bị phát tán nhiều bên ngoài mà không bị cản lại. Nếu tình trạng này xảy ra thường xuyên có thể dẫn đến ảnh hưởng xấu tới sức khỏe của các thành viên trong gia đình. Hơn nữa thức ăn đang trong quá trình nấu, mở cửa đột ngột có thể bị bắn vào người gây bỏng cho người sử dụng. Ảnh minh họa: Internet

Hòa Thuận (tổng hợp)