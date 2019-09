Không muốn mất ngủ, hại người thì đừng ăn những loại quả này vào buổi tối

Hoa quả, đặc biệt quả có múi được coi là loại thực phẩm không nên ăn vào buổi tối, ăn nhiều trước khi ngủ. Ăn nhiều loại quả này có thể dẫn đến đầy khí trong bụng, gây chướng bụng, khó khăn trong việc tiêu hóa vì lượng men đường gây ra. Nếu bạn ăn một số loại quả trước khi đi ngủ, cố gắng ăn một khẩu phần rất nhỏ. Ảnh minh họa: Internet

Măng cụt được xem là một loại quả rất giàu dinh dưỡng, rất thích hợp để bổ sung vào thực đơn tráng miệng hoặc ăn vặt vào ban ngày, nhưng nên tránh xa loại quả ngon lành này vào buổi tối vì nó có thể khiến giấc ngủ chập chờn. Hơn nữa, chất xanthone trong măng cụt có thể phát huy tác dụng và gây ngộ độc. Nếu muốn, bạn chỉ nên ăn loại quả này vào ban ngày.Bơ là loại quả giàu chất béo thực vật, ít đường, bơ rất tốt cho dạ dày, ruột, bảo vệ chức năng sinh lý của hệ thống tim mạch và gan, giảm cholesterol và lipid máu. Do hàm lượng mỡ thực vật quá cao trong bơ, nên nếu ăn bơ vào buổi tối sẽ khiến lượng mỡ thực vật nguyên chất tích tụ gây ra các biến chứng như huyết áp cao, tăng cân,…Sầu riêng rất giàu dinh dưỡng, là phương thuốc chữa ho và bệnh ngoài da khá tốt. Tuy nhiên, loại trái cây này lại chứa nhiều đường, vì vậy những người bị huyết áp cao, huyết áp thấp, rối loạn chức năng tim mạch, viêm loét dạ dày nên hạn chế ăn sầu riêng vào buổi tối. Việc ăn sầu riêng vào buổi tối cũng dễ gây nên tình trạng xơ vữa động mạch.Hoa quả, đặc biệt quả có múi được coi là loại thực phẩm không nên ăn vào buổi tối, ăn nhiều trước khi ngủ. Ăn nhiều loại quả này có thể dẫn đến đầy khí trong bụng, gây chướng bụng, khó khăn trong việc tiêu hóa vì lượng men đường gây ra. Nếu bạn ăn một số loại quả trước khi đi ngủ, cố gắng ăn một khẩu phần rất nhỏ.Quả na rất giàu vitamin C, chất xơ, carbohydrates, kali, một số vitamin và khoáng chất có lợi cho sức khỏe. Điều tuyệt vời nhất là na không chứa chất béo bão hòa và cholesterol, rất có ích cho người ăn kiêng hoặc đang muốn giảm cân. Do na rất ngọt, lượng đường cao nên không tốt đối với bệnh nhân tiểu đường.Tương tự thanh long, lượng đường cao trong xoài lại là nguyên nhân gây ra các bệnh liên quan đến chỉ số đường trong máu như tiểu đường, mỡ máu. Vì vậy, bạn không nên ăn xoài vào buổi tối để tránh tình trạng tích tụ đường cao trong cơ thể.Hàm lượng đường trong nho khô rất cao, và mười quả nho khổ nhỏ tương đương với nhiệt lượng của một bát cơm lớn. Khi chúng ta ăn nho khô, cảm thấy rất ngon nên thường quên đi lượng đường nạp vào cơ thể. Nếu ăn quá nhiều vào buổi tối sẽ tăng tiêu thụ thêm calo, tăng lượng đường trong máu, dẫn đến nguy cơ bị bệnh tiểu đường rất cao.Lượng đường cao trong thanh long có thể gây ra các chứng rối loạn đường ruột, tiêu chảy và các bệnh liên quan đến lượng đường trong máu khi ăn vào buổi tối.