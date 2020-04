Không muốn thịt gà thành 'thuốc độc' thì đừng ăn theo những cách này

Bạn nên ướp thịt gà vào trong một túi zip rồi đặt vào trong ngăn mát tủ lạnh, như vậy thịt sẽ thấm đậm đà gia vị mà không phải lo lắng việc vi khuẩn sinh sôi. Ảnh minh họa: Internet

Một số người có thói quen sau khi đem thịt gà đang đông đá ra để bên ngoài để nó tự rã đông. Tuy nhiên, vì không biết chính xác thời gian cần thiết cho việc rã đông nên đôi khi vô tình để quá lâu, tạo điều kiện cho vi khuẩn sinh sôi. Điều này rất dễ gây ra ngộ độc thực phẩm.Nếu muốn rã đông an toàn, cách tốt nhất là cho vào ngăn mát tủ lạnh để thịt gà được tan tự nhiên, trước khi nấu mới mang ra chế biến.Bạn có chắc rằng để thịt gà đúng chỗ trong tủ lạnh chưa. Nước thịt gà có thể bị rò rỉ, chảy ra bên ngoài nếu bạn không để đúng vị trí và chứa trong vật dụng đúng cách.Lời khuyên đưa ra là bạn nên đặt thịt gà vào trong một chiếc đĩa vừa phải hoặc đựng vào trong một hộp nhựa có nắp đậy để đảm bảo mùi hôi không ám vào tủ lạnh.Thông thường mọi người hay ướp thịt gà với nước ướp thịt (giấm, muối, dầu, gia vị...). Tuy nhiên, bạn không nên sử dụng lại nước ướp thịt còn dư sau khi đã tiếp xúc qua với thịt sống.Bạn nên ướp thịt gà vào trong một túi zip rồi đặt vào trong ngăn mát tủ lạnh, như vậy thịt sẽ thấm đậm đà gia vị mà không phải lo lắng việc vi khuẩn sinh sôi.Có thể nhiều người thường dùng một con dao để cắt nhiều thực phẩm khác nhau cùng một lúc. Vi khuẩn salmonella có trong thịt sống là nguyên nhân gây ra bệnh tiêu chảy.Sau khi cắt thịt gà cần phải rửa sạch dụng cụ trước khi cắt những thứ khác để tránh bị nhiễm khuẩn.Với những căn bếp nhỏ, mọi người thường hay đựng thực phẩm chung với nhau để tiết kiệm không gian. Nhưng bạn sẽ không ngờ rằng nước thịt gà khi rã đông tan ra mang nhiều vi khuẩn gây ô nhiễm thực phẩm bên cạnh.Cách tốt nhất là tránh để thịt gà sống tiếp xúc với những đồ chưa nấu chín.Theo lương y đa khoa Bùi Hồng Minh, Phó Chủ tịch Hội Đông y quận Ba Đình (Hà Nội), những người có chứng bệnh phong cần phải kiêng ăn thịt gà vì loại thịt này hay động phong phát hỏa (gây nóng), ăn vào sẽ phát bệnh. Đó là lý do nhiều người thường nói ăn thịt gà độc.Thịt gà tính cam ôn, kiêng ăn thịt gà với thịt chó vì, thịt chó, gan chó cũng cam ôn đại nhiệt. Ăn phải hai thứ trên bị nhiệt sinh ra đi kiết. Nếu uống nước cam thảo sẽ khỏi.Ăn thịt gà kiêng ăn tỏi, rau cải và hành sống vì thịt gà tính cam ôn, hành tỏi đại nhiệt, rau cải cam hàn. Các thứ đó ăn cùng nhau sinh ra kiết lị. Nấu nước lá dâu uống sẽ khỏi. Thịt gà không nên ăn cùng những thực phẩm đại kỵ.Thịt gà thuộc về phong mộc, nếu ăn với rau thơm tất động đến can phong mà sinh ra chứng chóng mặt, run rẩy cả người. Nhỡ ăn phải, nấu nước cam thảo uống sẽ khỏi.Thịt gà ăn kiêng với cá chép vì thịt gà tính cam ôn, cá chép tính cam hàn, nếu ăn phải sinh ra chứng mụn nhọt. Thịt gà có tác dụng tráng dương, còn thịt cá chép tính bình, có công dụng lợi tiểu. Sự kết hợp của hai thứ này vừa mùi vị món ăn không ngon. vừa ảnh hưởng không tốt đến sức khỏe.Thịt cá diếc tính nóng, có công dụng lợi tiểu. Thịt gà tính ôn, tốt cho khí huyết, làm khỏe hệ tiêu hóa. Hai món này về mùi vị và tính năng đều không hợp nhau. Hơn nữa, vì chúng đều chứa nhiều enzym, kích thước tố và axit amin nên khi ăn chúng với nhau sẽ tạo thành những phản ứng hóa học không có lợi cho sức khỏe. Thịt gà có tính ôn, vốn khó tiêu hóa, nếu dùng chung với tôm sẽ gây ảnh hưởng xấu đến dạ dày và lá lách. Đặc biệt sẽ khiến chức năng tiêu hóa bị suy giảm.Thịt gà kiêng với rau kinh giới vì kinh giới tân tán, cay nóng. Ăn phải sẽ sinh ra chứng phong ngứa.Một đáp án khác cho câu hỏi thịt gà kỵ gì đó chính là mù tạt. Thịt gà thuộc nhóm thức ăn có tính ôn, còn Mù Tạt là thực phẩm có tính nóng. Kết hợp hai thứ này sẽ sản sinh rất nhiều năng lượng, ảnh hưởng không tốt đến sức khỏe.Thịt gà kiêng ăn muối vừng (muối mè): Thịt gà thuộc về phong mộc, nếu ăn lẫn muối vùng sẽ động đến can phong mà sinh ra chứng chóng mặt, run rẩy cả người. Nhỡ ăn phải sinh bệnh, nấu nước cam thảo uống sẽ khỏi.Mận tính ôn và sáp, nếu ăn thịt gà với mận sẽ sinh ra chứng hoắc loạn (thổ tả) hoặc ngược tật (sốt nóng sốt rét). Cách chữa: Khi ăn phải, nấu nước sơn tra uống sẽ khỏi.