Không thể ngờ 'thần dược' cực tốt cho phổi bán đầy chợ Việt, giá rẻ bèo

Đây là siêu thực phẩm với hàm lượng dinh dưỡng dồi dào. Flavonoids và các loại vitamin phong phú trong táo giúp củng cố chức năng hô hấp và ngăn ngừa sự phát triển bệnh ung thư phổi.



Ớt

Ớt giàu vitamin A, C tăng cường hệ miễn dịch cơ thể, chống nhiễm trùng. Người ăn cay cũng bài tiết dịch, nhất là ở phổi, tích cực hơn.



Bưởi

Tỏi chứa các thành phần chống viêm và nhiễm trùng do có hàm lượng allicin cao. Nó phá hủy các gốc tự do và góp phần cải thiện bệnh hen suyễn cũng như ung thư phổi. Ảnh minh họa: Internet

Rau họ cải bao gồm cải bắp, bông cải xanh, su hào và súp lơ xanh. Chúng rất giàu chất chống oxy hóa, giúp loại bỏ các chất độc và giải độc cho phổi. Hãy ăn các loại rau này dưới dạng salad để tận thu những lợi ích tuyệt vời từ chúng. Ảnh minh họa: Internet

Loại quả này rất tốt cho sức khỏe của phổi với lượng vitamin và khoáng chất dồi dào. Các chuyên gia sức khỏe cho rằng, lượng Flavonoid trong loại quả này rất tốt trong việc làm sạch phổi bị ảnh hưởng do các chất gây ung thư.Nước chanh rất hữu ích trong việc thanh lọc phổi. Nếu bị bệnh suyễn, nhiễm trùng và bệnh liên quan đến phổi, bạn nên uống nước chanh hoặc nước cốt chanh vì thức uống này có thể giúp giảm triệu chứng. Nước chanh chứa vitamin C và chất chống ô xy hóa giúp cho hệ miễn dịch khỏe mạnh.Lê là một loại trái cây theo mùa phổ biến mà chúng ta thường ăn, đặc biệt là trong thời tiết hanh khô, ăn lê có thể giữ ẩm cho phổi và loại bỏ nhiệt đặc biệt tốt.Điều quan trọng là, lê tươi có thể giúp loại bỏ rác và độc tố ra khỏi phổi, bên cạnh tác dụng làm sạch nhiệt và giải độc.Bạc hà cũng được xem là một trong những thực phẩm giúp làm sạch phổi trong 3 ngày. Lá bạc hà và tinh dầu bạc hà giúp thư giãn các cơ trơn của đường hô hấp, giúp thở dễ dàng và làm sạch các tắc nghẽn đường hô hấp trên.Mộc nhĩ đen còn có tên gọi ví von là "món mặn trong nhóm rau", nghĩa là thực vật nhưng lại có nhiều chất dinh dưỡng có trong thịt động vật. Ngoài ra, mộc nhĩ đen rất giàu gelatin, có thể giúp cơ thể hấp thụ chất cặn bã, bụi bẩn còn sót lại trong hệ thống tiêu hóa và thải ra ngoài, do đó làm sạch đường ruột.Gừng cũng có thể giúp giải độc phổi vì nó có một số hợp chất hóa học vốn giúp phổi hoạt động hiệu quả hơn. Gừng giúp loại bỏ các chất ô nhiễm có trong không khí trước khi chúng gây hại cho phổi.Nhờ chứa chất chống oxy hóa, trà xanh giúp làm dịu cơ thể, giảm viêm và chữa bệnh tốt hơn. Chất chống oxy hóa trong trà xanh hoạt động như một thuốc kháng histamin tự nhiên, làm chậm sự giải phóng histamine gây ra các triệu chứng dị ứng.