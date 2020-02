Kinh nghiệm ăn tỏi của bác sĩ trong phòng chống SARS, áp dụng tốt cho Covid -19

TPBVSK Kovir chứa đến 270mg dịch chiết tỏi, 156.4 mg sữa non và nhiều thảo dược thiên nhiên giúp hỗ trợ bổ sung kháng thể, tăng cường sức đề kháng; hỗ trợ làm giảm nguy cơ mắc bệnh và triệu chứng bệnh do virus, đặc biệt là cúm.

Sản phẩm đã được nghiên cứu lâm sàng " Đánh giá hiệu quả của sản phẩm Kovir trong điều trị các bệnh cúm và các bệnh do virus" do Bác sĩ chuyên khoa I Vũ Văn Quế chủ nhiệm đề tài trên 110 người sử dụng; An toàn cho phụ nữ có thai, cho con bú và trẻ nhỏ.

Chi tiết xem thêm tại Website: Saothaiduong.com.vn

Hotline tư vấn: 18001799

Hiện tại Sao Thái Dương đang có chương trình tặng sữa tắm thảo dược NATURE QUEEN xuất khẩu Mỹ trị giá 150.000 đ. Sữa tắm chứa các loại tinh dầu thiên nhiên để làm sạch cơ thể, sạch không khí, tăng cường lưu thông máu, giúp cơ thể khỏe mạnh hơn.