Ký kết hợp tác giữa FTW với Vietnam Airlines và nhiều bệnh viện lớn

Facing The World là tổ chức y tế thiện nguyện được thành lập từ năm 2002 với sứ mệnh chữa trị dị tật miễn phí cho trẻ em ở những nước đang phát triển, nhất là những dị tật “khó”. Trong quá trình 10 năm hợp tác, FTW đã hỗ trợ và cùng các đối tác Việt Nam phẫu thuật thành công cho hàng trăm bệnh nhân dị tật có hoàn cảnh khó khăn.

Tiếp nối chặng đường thiện nguyện thành công trong thời gian qua, ngày 24/04/2019 vừa qua, FTW cùng các đối tác tiến hành ký kết biên bản ghi nhớ nhằm đẩy mạnh hơn nữa sự hợp tác để có thể mang lại cuộc sống mới cho nhiều bệnh nhân.

Với biên bản ghi nhớ này, các bên tham gia đã đạt được những thỏa thuận quan trọng. Theo đó, Facing the World sẽ đào tạo chuyên môn cho các y bác sĩ của Bệnh Viện Trung ương Quân đội 108, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, Bệnh viện Đa khoa Hồng Ngọc đồng thời tư vấn kiến thức hỗ trợ thành lập Trung tâm Phẫu thuật Sọ mặt và Tạo hình tại 3 bệnh viện trên. Đặc biệt, theo biên bản kí kết Vietnam Airlines trở thành Hãng hàng không độc quyền, song hành cùng Facing The World như một nhà tài trợ chính của tổ chức trong mạng lưới truyền thông của Facing The World tại Việt Nam. Ngoài ra, Vietnam Airlines sẽ tài trợ vé khứ hồi hạng Thương gia/Phổ thông giữa Anh Quốc và Việt Nam (không bao gồm Thuế/Phí/Lệ phí và các khoản Phụ thu) cho các bác sĩ tham gia chương trình thiện nguyện và các khóa đào tạo.